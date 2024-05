A cause de la fermeture de la décharge de la commune de Moulay Abdallah, la ville El Jadida croule sous les ordures

Les boulevards et les rues d’El Jadida sont envahis depuis quelques jours par les ordures à cause de la fermeture de la décharge située dans la commune de Moulay Abdallah.. DR

Des montagnes de déchets s’accumulent depuis plusieurs jours dans les boulevards et les rues d’El Jadida sans que le conseil communal de la ville bouge le doigt pour remédier à cette situation catastrophique qui cause de graves désagréments aux habitants. C’est ce qui a poussé plusieurs acteurs de la société civile à signer des pétitions et d’organiser un sit-in de protestation devant le siège du conseil de la commune de la ville, rapporte Al Ahdath Al Maghribia du lundi 6 mai. Un conseil tenu pour responsable de la situation d’hygiène dans la vielle qui commence à menacer les habitants d’une catastrophe écologique.

La propagation des détritus et des odeurs nauséabondes ont pour conséquence l’envahissement des maisons, des cafés…par les mouches et les insectes. Ce problème a attisé la polémique entre les élus de la province qui ont multiplié les passes d’arme en s’accusant les uns et les autres sur celui qui porte la responsabilité de l’accumulation des ordures dans la vielle. C’est ainsi que les dirigeants du conseil de la ville d’El Jadida ont tenté d’imputer la responsabilité de cette situation à leurs homologues de la commune de Moulay Abdallah Amghar. Ils les accusent de fermer la décharge qui se trouve sur leur territoire et qui accueille chaque jour des tonnes de déchets en provenance de plusieurs communes de la province.

Les dirigeants du conseil de cette commune ripostent en affirmant que le contrat qui liait leur commune à une société déléguée chargée de la gestion de cette décharge a expiré.

La lenteur, relaie Al Ahdath, des responsables locaux à trouver une solution radicale aux problèmes des déchets ménagers risque d’exposer la ville à une véritable catastrophe écologique. La situation va s’aggraver d’avantage avec l’approche de l’Aïd Adha où nombreux détritus sont déversés dans la plupart des quartiers de la ville durant plusieurs jours. Encore faut-il rappeler que les choses ne s’arrangeront de sitôt avec l’arrivée de la saison estivale où la quantité des déchets se multiplie avec le grand afflux des estivants dans la ville.

Malgré les protestations des acteurs de la société civile, les messages d’indignation postés sur les réseaux sociaux ainsi que les photos de l’amoncellement des ordures, les interventions du conseil de la commune pour mettre fin à cette crise demeurent presqu’inexistantes. Ce qui a suscité beaucoup d’interrogations sur l’absence de réaction de la part de l’autorité tutelle dont le gouverneur pour ouvrir une enquête sur la gestion du secteur de de la propreté au niveau de la commune d’El Jadida afin de déterminer les responsabilités et de prendre les mesures qui s’imposent.