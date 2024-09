Déchets: en attendant la sélection des nouveaux gestionnaires délégués, Fès au bord de l’asphyxie

La ville de Fès est au bord de l’asphyxie. Les habitants de la capitale spirituelle du Maroc suffoquent à cause des effluves pestilentiels des ordures jonchant à même le sol dans quasiment toutes les ruelles et grandes artères de la cité. Une situation due à la fin du contrat de l’entreprise Ozone et à l’absence d’un nouveau gestionnaire délégué chargé du ramassage des déchets.

Dans une déclaration pour Le360, Ali Laqssab, membre du conseil communal de la ville de Fès, député de l’opposition, dénonce la gestion «chaotique» du ramassage des ordures. «La raison principale derrière cette situation est l’organisation chaotique dont souffre le conseil communal», a-t-il déclaré avant de poursuivre: «Il y a eu un vrai retard dans le lancement des appels d’offres pour choisir la nouvelle société qui sera chargée de la gestion déléguée des déchets dans la ville de Fès. Des centaines de tonnes d’ordures s’amoncellent dans les rues et les artères de la ville. Il est temps d’agir et vite.»

Ali Laqssab n’hésite pas à évoquer le risque imminent d’une catastrophe environnementale si la situation n’est pas rapidement prise au sérieux.

En attendant la signature des cahiers des charges avec les deux sociétés qui vont être sélectionnées suite à l’appel d’offres lancé par le conseil communal de la ville de Fès, les riverains s’inquiètent pour leur santé et celle de leurs chérubins. «Nous n’arrivons plus à dormir tellement l’odeur est insupportable, c’est infernal et nos enfants commencent à tomber malades. Vous voyez ce jardin, et bien figurez-vous que nous sommes obligés de le déserter», lance Hassan complètement désespéré.

Hassan Bekkali, maire RNIste de la ville de Fès, se veut rassurant: «Ce mardi 24 septembre durant la session extraordinaire du conseil, nous allons révéler le nom des deux entreprises chargées de la gestion déléguée. Nous sommes en train de finaliser le cahier des charges qui, je vous assure, est réalisé selon des normes techniques très élevées.»

Deux entreprises adjudicataires seront chargées de la gestion déléguée des déchets. La première sera chargée de Fès 1 comprenant la province de Fès Médina et la province de Jnane El Ward, et la seconde de Fès 2 qui regroupe le reste des quatre provinces, à savoir Agdal, Les Mérinides, Zouagha et Saiss.