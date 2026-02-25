Décharge de Médiouna: le wali Mhidia à pied d’œuvre pour éviter une catastrophe écologique

Face aux dysfonctionnements constatés sur le site, une délégation officielle s’est rendue sur place mardi 24 février pour constater l’ampleur de la situation. La visite a réuni notamment le wali de la région Casablanca-Settat, Mohamed Mhidia, accompagné du gouverneur de la province de Médiouna. La maire de Casablanca, Nabila Rmili, faisait également partie de la délégation, aux côtés de son vice-président chargé de la propreté, Moulay Ahmed Afailal.

Les fortes précipitations enregistrées récemment dans la région ont fortement dégradé les voies d’accès à la décharge. Les pluies ont transformé plusieurs pistes en zones boueuses difficiles d’accès pour les camions de collecte.

Les sociétés délégataires chargées de la collecte des déchets dans la métropole (Arma et Averda) auraient signalé ces difficultés, estimant que l’aménagement des pistes internes du site n’était pas suffisant pour faire face aux conditions météorologiques difficiles.

Cette situation a provoqué la formation d’une longue file de camions-bennes incapables de décharger les déchets transportés depuis différents quartiers de Casablanca. Certains véhicules sont restés immobilisés durant de longues heures dans l’attente d’une intervention pour dégager les accès et permettre la reprise des opérations de déchargement.

Lors de la visite de terrain, des instructions ont été données à la société délégataire chargée de l’exploitation du site (SOS NDD) afin de résoudre rapidement le problème et de rétablir la fluidité des opérations. Les autorités ont notamment demandé la mobilisation d’engins supplémentaires pour stabiliser les accès et faciliter la circulation des camions.

L’objectif est d’éviter toute perturbation prolongée du service de collecte dans la capitale économique, alors que la production de déchets ménagers connaît généralement une hausse durant la période du Ramadan.

Cet incident intervient dans un contexte de discussions avancées entre la ville de Casablanca et le consortium formé par Hitachi-Nareva-EEI, pour finaliser les paramètres contractuels du futur Centre d’enfouissement et de valorisation (CEV) des déchets. Ce projet structurant vise à remplacer progressivement les solutions provisoires actuelles et à offrir une gestion plus moderne et durable des déchets, alors que Casablanca continue de faire face à une croissance constante des volumes produits.

Rappelons que le conseil de la ville a récemment approuvé le cahier des charges relatif à la collecte des déchets. Le contrat actuel, qui lie Casablanca aux sociétés Arma et Averda, arrive à échéance en juin. Selon des sources fiables, un appel d’offres devrait être lancé dès la semaine prochaine afin de désigner les nouveaux gestionnaires délégués de la propreté de la métropole.