Décès du général de division Abdelkrim El Yaacoubi, ancien inspecteur général de la Protection civile

Natif de Taza, le défunt comptait parmi les hauts responsables militaires qui ont marqué de leur empreinte leur passage au sein des Forces armées royales.

Lauréat de la promotion 1967 de l’Académie royale militaire de Meknès, Abdelkrim El Yaacoubi s’était spécialisé dans les blindés. Il a débuté sa carrière au sein du 4ème groupement d’escadrons blindés (4ème GEB), avant d’être nommé officier opérations au sein de la 7ème brigade d’infanterie mécanisée. À ce titre, il a participé à plusieurs opérations dans les provinces du Sud, contribuant à la défense de l’intégrité territoriale du Maroc.

Le général défunt aux côtés du roi Mohammed VI lors du séisme d’Al Hoceima, en février 2004.

Au fil de sa carrière, Abdelkrim El Yaacoubi s’est distingué par une progression constante au sein de la hiérarchie militaire. Il a notamment commandé le 5ème groupement mécanisé basé à Khouribga, avant d’être nommé, dans les années 1990, inspecteur général de la Protection civile marocaine, fonction qu’il a occupée jusqu’en octobre 2016, date à laquelle il a passé le relais à son successeur, le général Abderrazak Boussif. À la tête de cette institution, il a impulsé d’importantes réformes structurelles, jetant les bases de sa modernisation et de son développement.

Le général défunt aux côtés du roi Mohammed VI à la suite de l’effondrement de trois immeubles dans le quartier Bourgogne à Casablanca, le 11 juillet 2014.

«Officier reconnu pour son intégrité, sa rigueur et son sens élevé du devoir, le défunt était également apprécié pour l’attention qu’il portait aux conditions de vie de ses hommes. Sa disparition marque la perte d’une figure respectée, ayant consacré plus d’un demi-siècle au service de la nation», indique le Forum FAR-Maroc dans un message publié sur Facebook en hommage au général feu Abdelkrim El Yaacoubi.