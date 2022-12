Zakia Hajjaji, directrice RH et Communication à Orange Maroc, Zineb Drissi Kaitouni, PDG de DabaDoc, Brelotte Ba, DG adjoint Orange Middle-East Africa et Meryem Chami, DG d'AXA Assurance Maroc et CIMA, à la cérémonie de lancement de DabaDoc Corporate, le 13 décembre 2022.

© Copyright : Le360

VidéoAfin de répondre aux besoins des entreprises et de leurs collaborateurs en matière de santé, DabaDoc a lancé DabaDoc Corporate, une offre qui vise à digitaliser la médecine du travail et garantir davantage de flexibilité et d’agilité dans le traitement des dossiers médicaux.

DabaDoc a présenté, mardi 13 décembre 2022, sa nouvelle offre DabaDoc Corporate, une solution innovante destinée aux entreprises soucieuses de digitaliser la médecine du travail et de placer le bien-être de leurs collaborateurs au cœur de leur stratégie sociale. Cette offre se présente comme un levier à la fois de performance et de fidélisation des employés.

Cette nouvelle solution permet de digitaliser le parcours employé dans le cadre de la médecine du travail, en proposant de nombreux services, dont notamment les téléconsultations, un suivi dématérialisé des dossiers médicaux et un accès à distance aux données médicales des collaborateurs, ainsi qu’aux médecins conventionnés DabaDoc.

«L’offre DabaDoc Corporate est une offre qui permet de digitaliser de bout en bout toute la relation entre le collaborateur, le médecin du travail et le service des ressources humaines. Elle permet d’alléger le travail du service des ressources humaines et un accès plus simple au médecin du travail pour le collaborateur», explique Zineb Drissi Kaitouni, présidente directrice générale de DabaDoc, dans une déclaration pour Le360.

De ce fait, cette solution est une innovation qui répond aux attentes des collaborateurs et des directions des ressources humaines, et qui garantit un gain appréciable de temps, de confort et d’efficacité pour l’ensemble des parties prenantes.

Du côté du collaborateur, cela se traduit à travers la réduction des coûts et du temps liés au déplacement grâce à la visite médicale par vidéo consultation. Pour les services des ressources humaines, DabaDoc Corporate apporte un gain de temps et de productivité grâce à la prise de rendez-vous en ligne et à la consultation vidéo.

Outre le suivi en temps réel des indicateurs clés (nombre de rendez-vous pris et honorés, taux de réalisation, évaluation du RDV par le collaborateur et le médecin etc.), cette plateforme permet également la dématérialisation et digitalisation intégrale des dossiers médicaux des collaborateurs.

«Combiner le digital et la santé sera un excellent vecteur qui ne contribuera pas seulement à l’accélération de la digitalisation, mais constituera également une réponse aux besoins de la population en terme de santé», a indiqué, pour sa part, Brelotte Ba, directeur général adjoint d’Orange Middle-East and Africa.

Et de poursuivre : «Nous avons profité de DabaDoc Corporate pour permettre, au sein du siège Orange Middle-east Africa, de déployer une offre qui permettra aux salariés de bénéficier de tous ces avantages du digital».

La nouvelle offre DabaDoc Corporate offre aussi aux entreprises soucieuses d’améliorer le bien-être au travail et de favoriser une bonne santé mentale des collaborateurs la possibilité de souscrire à des packs DabaDoc Mind.

Cette option, qui permet aux employés de consulter des psychothérapeutes en vidéo consultation, présente des avantages appréciables tels que le gain de temps, la confidentialité, la sécurité, et la qualité de la prise en charge. Ainsi, en plus d’offrir aux collaborateurs la possibilité de consulter des milliers de professionnels de santé référencés, DabaDoc Corporate permet de promouvoir la culture du bien-être dans le milieu du travail.

D’après Meryem Chami, directrice générale d’AXA Assurance Maroc et CIMA, «la gestion de la médecine du travail, aussi bien sur le volet administratif que le suivi ou le pilotage, est un élément essentiel pour pouvoir offrir à nos collaborateurs le “well-being” qui est une notion essentielle. Nous estimons que c’est une des rubriques de la gestion des ressources humaines qui n’a pas encore été adressée en terme du digital et à laquelle des solutions comme DabaDoc Corporate apporteront une valeur ajoutée certaine».