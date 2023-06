Cybercriminalité: la CNSS met en garde contre un site web frauduleux

Dans un communiqué diffusé ce mercredi 14 juin, la CNSS attire l’attention de tous ses assurés sur le risque représenté par le site www.macnss.online et des liens qui y sont rattachés, et qui demandent aux internautes la saisie des données et informations à caractère personnel, soulignant que «ces liens pourraient être une forme d’escroquerie et d’utilisation de leurs données personnelles à des fins suspectes».

Lire aussi : Feuille de soins électronique: la CNSS poursuit sa digitalisation

Dans le même contexte, la CNSS avertit tous ses assurés quant aux fausses informations diffusées sur les réseaux sociaux et les applications de messagerie instantanée, concernant la caisse et son activité, et dont l’origine est inconnue.

Par conséquent, la Caisse invite le public à «vérifier la crédibilité des informations la concernant ou relatives à sa relation avec ses assurés», en se référant à son site officiel www.cnss.ma et ses pages officielles sur les réseaux sociaux.