Feuille de soins électronique: la CNSS poursuit sa digitalisation

La Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) poursuit sa transformation digitale. Entamé en 2003, ce chantier va être déployé sur les sept prochaines années. «C’est un plan avant-gardiste qui permet de faire face aux nouveaux défis opérationnels de la Caisse suite à la généralisation de la couverture sociale et donc l’augmentation de la population assurée», explique son directeur adjoint, Lahcen Laghdir, dans les colonnes de La Vie Éco.

L’accélération de la transformation digitale vise la dématérialisation totale des processus de l’AMO et la numérisation des prestations ainsi que l’optimisation de la gestion des ressources. Cela lui permettra d’optimiser les parcours et de rajeunir l’image de la Caisse dans le contexte actuel de généralisation de la protection sociale et d’offre de prestations de qualités, assure l’hebdomadaire.

Concrètement, cette transformation digitale se traduira au fil des sept prochaines années par «la mise en place d’un large éventail de solutions technologiques et novatrices permettant une gestion transparente et rapide de la relation client, ainsi que la dématérialisation progressive de l’ensemble des prestations, du processus de gestion et de recouvrement», énumère La Vie Eco dans sa livraison hebdomadaire.

Ainsi, une cinquantaine de solutions seront développées pour répondre aux besoins de la Caisse. Parmi les grands chantiers de la digitalisation, la feuille de soins électronique. «Ce sera une véritable révolution pour la gestion des relations avec les prestataires de soins», assure le directeur adjoint de la CNSS. Cette plateforme va regrouper tous les intervenants du parcours de soins et sera prête en 2024.

Dès lors, la prescription médicale, l’achat des médicaments, les analyses et autres examens radiologiques se feront désormais en ligne. Comme le révèle l’hebdomadaire, cette solution digitale «aura un impact certain, notamment une réduction du temps de gestion des dossiers, dont 90 à 95% dématérialisés, et évitera les déplacements des assurés auprès des agences».