Cyberattaque: la CNSS restreint l’accès à certaines fonctionnalités de son site web

La Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) a subi, mardi 8 avril, une cyberattaque massive, entraînant une fuite de données personnelles, dont l’origine et l’ampleur sont encore en cours d’évaluation, souligne un communiqué de l’organisme dirigé par Hassan Boubrik.

La CNSS dit «déplorer la fuite de certaines données personnelles et leur publication sur les réseaux sociaux, bien qu’elles soient souvent erronées ou manipulées».

La Caisse affirme avoir pris, en coordination avec les autorités compétentes, des mesures visant à limiter l’ampleur de l’attaque et à renforcer les infrastructures.

«À cet égard, nous avons temporairement suspendu certaines fonctions de nos portails. Dans ce contexte, nous appelons les assurés et les adhérents à faire preuve d’une prudence accrue», indique la même source.

Par ailleurs, la CNSS recommande aux utilisateurs de son portail de changer régulièrement leurs mots de passe en privilégiant les combinaisons complexes (lettres majuscules et minuscules, chiffres et symboles), et à ne jamais révéler leurs codes d’identification par téléphone, SMS ou e-mail.

Les utilisateurs devront aussi se méfier des messages et appels suspects prétendant émaner de la CNSS, surtout s’ils contiennent des liens ou des demandes inhabituels.

«Nous continuons à travailler d’arrache-pied pour analyser l’impact de ces attaques et renforcer la sécurité de nos systèmes d’information», conclut le communiqué de la CNSS.