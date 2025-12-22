Société

Crise ouverte à l’ANEF: les syndicats montent au créneau

Abderrahim Houmy, directeur général de l’ANEF, au 19e Forum des Nations unies sur les forêts (6 au 10 mai 2024), à New York.

Revue de presseFace à l’échéance légale du 1er janvier 2026 pour leur intégration sous un nouveau statut, jugé inapproprié, des milliers de fonctionnaires de l’Agence nationale des eaux et forêts (ANEF), majoritairement issus du secteur agricole, réclament avec véhémence la fin de leur rattachement à l’Agence. Le syndicat du secteur dénonce un mépris des engagements, et promet une escalade des protestations, imputant la responsabilité de cette crise, inédite, au gouvernement. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

Par Hassan Benadad
Le 22/12/2025 à 18h39

L’ANEF traverse une période de tension sans précédents, qui fait suite à la présentation massive, par des fonctionnaires, de demandes visant à mettre un terme à leur rattachement avant l’échéance légale du 1er janvier 2026. Cette date constitue en effet le délai imposé par le gouvernement pour procéder à ce que les intéressés qualifient d’intégration «forcée» à l’ANEF, une structure dont le statut est vivement contesté, rapporte Al Akhbar de ce mardi 23 décembre.

Le syndicat des eaux et forêts, affilié à l’UMT, a annoncé l’organisation de plusieurs actions de protestation, et exhorte les agents à rejeter collectivement ce rattachement et à observer un sit-in de protestation devant le Parlement dès samedi prochain. Cette mobilisation s’inscrit dans un contexte d’exaspération, accentué par la décision de la direction de l’ANEF de suspendre la réunion de son conseil d’administration, prévue le lundi 22 décembre. Une mesure perçue par le syndicat comme un mépris flagrant envers les attentes légitimes de près de 3.800 fonctionnaires et une indifférence face aux risques inhérents à une intégration sous le statut actuel.

Dans un communiqué, le syndicat dépeint cette suspension comme un «coup de poignard» porté aux espoirs des travailleurs. Ces derniers comptaient, depuis trois ans, sur une issue raisonnable et sur l’application des conclusions de l’accord du 6 mars 2025, notamment en ce qui concerne l’amendement du statut et le respect des choix individuels. Il dénonce avec force «l’ambiguïté persistante, le retard dans l’application des engagements officiels et la tentative d’imposer une intégration forcée sous la guillotine d’un statut dépourvu de légitimité juridique et contraire à l’esprit de la fonction publique».

La responsabilité entière et directe de cette crise sociale inédite est imputée par le syndicat au chef du gouvernement, au ministre de l’Agriculture et au directeur de l’ANEF, indique Al Akhbar. Devant cette impasse, l’organisation syndicale appelle les fonctionnaires à déposer en masse leurs requêtes de fin de rattachement cette semaine, tout en exigeant leur retour immédiat aux cadres du ministère de l’Agriculture, et somme, parallèlement, la direction de l’ANEF de prendre sans délais les mesures juridiques et administratives nécessaires pour satisfaire ces demandes. Et ce, sans porter atteinte à la stabilité sociale des agents.

Par Hassan Benadad
Le 22/12/2025 à 18h39
#Syndicats#UMT#ANEF#Grève

LEs contenus liés

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Réformes des retraites: accord sur de nouvelles méthodes de travail entre syndicats et gouvernement

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Voici de combien vont augmenter le Smig et le Smag au Maroc en 2026

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

CDT: un septième congrès sous haute tension

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

CDT: le 7ème Congrès s’annonce houleux

Articles les plus lus

1
Barrages: un gain de 237 millions de m³ en cinq jours, le taux de remplissage passe à 33,6%
2
Le temps des médiations entre Alger et Rabat?
3
Rabat: mise en service à Hay Riad du plus grand parking souterrain de la ville
4
Défense. Tout savoir sur le Collège royal de l’enseignement militaire supérieur, la fabrique des élites des FAR
5
Le prince héritier Moulay El Hassan préside la cérémonie d’ouverture de la 35ème édition de la CAN
6
Abdellatif Hammouchi accorde une prime exceptionnelle au personnel de la DGSN
7
CAN 2025: un levier économique majeur entre investissements, retombées et héritage durable
8
Elle
Revues de presse

Voir plus