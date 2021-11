© Copyright : FADEL SENNA / AFP

Le Maroc dispose d’un stock de vaccins contre le Covid-19 de plus de 13 millions. Un stock confortable, selon le Dr Saïd Afif, membre du Comité technique et scientifique de vaccination.

Grâce à un stock de plus de 13 millions de doses, de différents laboratoires internationaux, le Royaume peut continuer à un bon rythme sa campagne de vaccination qui permet désormais aux personnes ayant reçu leur deuxième dose, après un délai de 6 mois, de bénéficier d’un booster shot (une troisième dose), permettant de renforcer leur immunité déjà acquise lors des doses précédentes.

Depuis le début de la campagne de vaccination, le 29 janvier 2021, et au 25 novembre 2021, plus de 48,65 millions de doses ont été administrées (D1: 24,40 millions, D2: 22,61 millions et D3: 1,63 million) et plus de 61,65 millions ont été livrées au Maroc. Il s’agit de doses de différents laboratoires internationaux, puisque le Royaume avait autorisé quatre types de vaccins: le chinois Sinopharm, le suédo-britannique AstraZeneca, l’américain Johnson & Johnson et l’américo-allemand Pfizer-BioNTech.

Après le succès de la campagne de vaccination, la baisse actuelle du rythme d’injection des primo-injections, le renoncement de certains aux deuxième et troisième doses a commencé à inquiéter les professionnels de santé mobilisés contre l’épidémie, puisque le niveau de couverture n'est pas suffisant en cas de reprise forte de l’épisode viral.

"Le Maroc ne dispose que de 5.500 lits de réanimation. Et près de 4,5 millions de citoyens restent à vacciner. Il s’agit d’un chiffre alarmant face à la crainte d’une nouvelle vague de la pandémie", s’inquiète le Dr Saïd Afif, qui est aussi président d'InfoVac, plateforme d'experts délivrant des informations validées sur les vaccins et la vaccination.

"Ce sont les 18-30 ans qui sont réticents à la vaccination. Cette tranche d’âge connaît un taux de couverture vaccinale des plus faibles au Maroc. Autre sujet d’inquiétude, déjà observé depuis plusieurs semaines: le taux de vaccination a tendance à stagner chez les seniors de plus de 65 ans pour ce qui est du booster shot. Jusqu’à présent, il y a uniquement 27% de cette catégorie qui ont reçu une troisième dose alors qu'elle est sensible et nécessite une dose supplémentaire pour renforcer son immunité", explique ce membre du Comité technique et scientifique de vaccination.

Le Dr Saïd Afif appelle ainsi au respect rigoureux des mesures barrières, d’hygiène et de distanciation physique, qui permettent de prévenir à la fois le Covid-19 et les infections respiratoires virales courantes en cette période, notamment la grippe saisonnière, le rhume, le rhinovirus, entre autres, tout en insistant sur l’importance de la vaccination, remède qui permet de lutter contre la pandémie du Covid-19.