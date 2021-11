© Copyright : FADEL SENNA AFP

C'est tard dans la soirée du lundi 2 mars 2020 que le ministère de la Santé a annoncé qu'un premier cas du Covid-19 avait été enregistré au Maroc. Et depuis cette date, le Royaume a recensé 949.133 contaminations, dont 14.766 décès. Récap’ des dates-clés de l’évolution de la situation sanitaire dans le pays.

Le premier cas de contamination au Covid-19 avait été officiellement déclaré le 2 mars 2020 au Maroc. Huit jours après, à savoir le 10 mars 2020, le ministère de la Santé a annoncé un premier décès lié au nouveau coronavirus. La patiente qui a rendu l’âme souffrait de maladies chroniques. Le 13 mars 2020, le premier cas autochtone est déclaré.

Afin de freiner la propagation du coronavirus, plusieurs décisions ont été prises, telles que la suspension de tous les vols internationaux de passagers en provenance et à destination de son territoire, le 15 mars 2020, et la suspension des cours en présentiel à partir du 16 mars 2020.

Le 20 mars 2020, l’état d’urgence sanitaire est déclaré pour la première fois. Le 21 mars 2020, les moyens de transport privés et publics entre les villes ont été interdits. Le port du masque de protection est devenu obligatoire à partir du 7 avril 2020.

Toutes ces mesures qui ont été prises pour lutter contre la propagation du Covid-19 ont été efficaces, ce qui a poussé les autorités à assouplir ses mesures de confinement sanitaire, selon la situation épidémiologique de chaque préfecture ou province à partir du 11 juin 2020, afin d'assurer une reprise économiques des activités de tous les secteurs, qui avaient été asphyxiés par la crise.

En chiffres, voici comment a évolué la situation sanitaire depuis la détection du premier cas

Dès le 20 juillet 2020, une augmentation nette des cas positifs au Covid-19 a été relevée. Le début de la première vague de transmission communautaire a donc été observé du 20 au 26 juillet 2020. Le pic a été atteint entre le 9 et le 15 décembre 2020. Quant à la clôture de cette vague, elle a été comprise entre le 22 et le 28 février 2021.

Cette première vague de transmission communautaire avait donc duré 224 jours. Quelque 466.418 cas ont été comptabilisés, dont 8.350 décès.

Est venue par la suite la première période inter-vague, qui a débuté la semaine du 1er au 7 mars 2020 et qui a duré jusqu’au 20 juin 2021. Au cours de cette période, 42.997 cas ont été enregistrés, dont 615 décès, pendant 112 jours.

La deuxième vague de transmission communautaire a commencé au cours de la semaine du 21 au 27 juin 2021 et a duré jusqu’à la semaine du 25 au 31 octobre 2021.

Cette vague, caractérisée par la recrudescence du variant Delta, avait duré 133 jours. Près de 419.494 cas ont été enregistrés, dont 5.430 décès.

L'assouplissement ou l'allègement des mesures restrictives dépendent de la situation épidémiologique

Afin de mieux maîtriser la situation sanitaire et pour faire face aux première et deuxième vagues de transmission communautaire, plusieurs mesures ont été prises, telles que la fermeture des restaurants, des cafés, des commerces et des grandes surfaces, l’instauration d’un couvre-feu nocturne, le lancement de la campagne de vaccination (28 janvier 2021) et l'obligation du pass vaccinal (25 octobre 2021).

Les décisions d'alléger ces mesures, prises conformément aux recommandations de la commission scientifique et technique, dépendent donc de l'amélioration de la situation sanitaire. La dernière en date remonte au 9 novembre 2021 et annonce la levée du couvre-feu, l’autorisation du déplacement entre les préfectures et les provinces sans la présentation d’aucun document, l’organisation de funérailles, de cérémonies et de fêtes, à partir du 10 novembre 2021.

Pour ne parler que du 18 novembre dernier, de nouvelles dispositions sanitaires pour les voyages internationaux sont entrées en vigueur. Ainsi, les voyageurs en provenance des pays de la liste A vers le Maroc, de plus de douze ans, doivent désormais disposer de la fiche sanitaire du passager et d’un certificat attestant qu’ils sont complètement vaccinés contre le Covid-19, après deux semaines de l’administration de la deuxième dose du vaccin ou de la dose unique.

En ce qui concerne les voyageurs en provenance des pays de la liste B vers le Maroc, de plus de douze ans, ils doivent disposer d'un test PCR négatif n’excédant pas 48 heures à l’embarquement (soit le délai entre prélèvement et embarquement).

Quant aux enfants de moins de douze ans, ils peuvent désormais voyager au Maroc sans l'obligation de présenter pour eux un test PCR négatif ou un certificat de vaccination. Ils seront, toutefois, soumis à un contrôle antigénique rapide à leur arrivée.

En cas de positivité du test antigénique rapide à l’arrivée, les Marocains et les étrangers résidant au Maroc testés positifs seront pris en charge par une structure sanitaire, avec un confinement de 10 jours, selon le protocole sanitaire en vigueur. Tout autre passager testé positif à l’arrivée ne sera pas autorisé à accéder au territoire national.

Zéro décès recensé le dimanche 21 novembre 2021

Pour la première fois, depuis le 16 mai 2021, aucun décès dû au Covid-19 n’a été enregistré au Maroc. Les cas positifs ont également connu une baisse depuis la clôture de la deuxième vague de transmission communautaire.

Toutefois, la crainte d’une nouvelle vague reste toujours d’actualité, au vu de la dégradation de la situation sanitaire dans de nombreux pays dans le monde. La vigilance doit donc rester de mise afin d’éviter toute recrudescence de cas de Covid-19.

Voici les principales dates-clés de l’évolution de la situation sanitaire au Maroc.

