Coupe Arabe: le Qatar rend hommage au dispositif sécuritaire marocain

Lors de l’hommage rendu au dispositif sécuritaire marocain mobilisé pour la sécurisation de la Coupe Arabe de football au Qatar.

En marge des compétitions de la Coupe arabe de football, organisées à Doha, un hommage particulier a été rendu au contingent représentant la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) lors de la cérémonie de clôture des travaux du Centre de coopération sécuritaire arabe, tenue dans la capitale qatarie.

À cette occasion, le volet sécuritaire marocain a été distingué par les autorités qataries, qui ont exprimé leur reconnaissance et leur appréciation pour la contribution active des membres du contingent marocain à la réussite de cet événement sportif. Les efforts déployés ont été particulièrement salués en matière de coordination et d’échange instantané d’informations relatives aux supporters marocains, contribuant ainsi à garantir une ambiance sportive sereine et propice au soutien du public lors des rencontres de l’équipe nationale.

Les responsables qataris en charge du Centre de coopération sécuritaire arabe ont également mis en avant l’engagement constant de la DGSN en faveur du renforcement des mécanismes de coopération sécuritaire internationale, ainsi que de l’élargissement des partenariats dans les domaines sécuritaire et policier, notamment en ce qui concerne la sécurité des manifestations sportives.

Pour rappel, la DGSN avait mobilisé une délégation composée de cadres sécuritaires chevronnés, spécialisés dans la sécurité sportive et la protection des grandes manifestations footballistiques. Cette équipe a été intégrée aux travaux du Centre de coopération sécuritaire arabe, dédié à l’échange de données et au suivi des déplacements des supporters durant cette compétition arabe.

Par ailleurs, dans le cadre des préparatifs liés à l’organisation de la Coupe d’Afrique des nations, la DGSN a procédé à la création d’un Centre africain de coopération sécuritaire. Cette structure regroupera des représentants des forces de police des pays africains participants, aux côtés des services de sécurité marocains. Sa mission consistera à assurer la gestion des données, l’accompagnement des opérations sécuritaires liées à l’encadrement des supporters, ainsi que la collecte et l’analyse des informations relatives aux différents volets de ce grand rendez-vous footballistique continental.