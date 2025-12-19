Société

Coupe Arabe: le Qatar rend hommage au dispositif sécuritaire marocain

Lors de l’hommage rendu au dispositif sécuritaire marocain mobilisé pour la sécurisation de la Coupe Arabe de football au Qatar.

Les autorités qataries ont salué la contribution remarquable du Maroc à la sécurisation des matchs de la Coupe arabe de football, mettant en avant l’efficacité du dispositif déployé par la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) et la qualité de la coopération sécuritaire instaurée durant la compétition.

Par La Rédaction
Le 19/12/2025 à 15h21

En marge des compétitions de la Coupe arabe de football, organisées à Doha, un hommage particulier a été rendu au contingent représentant la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) lors de la cérémonie de clôture des travaux du Centre de coopération sécuritaire arabe, tenue dans la capitale qatarie.

À cette occasion, le volet sécuritaire marocain a été distingué par les autorités qataries, qui ont exprimé leur reconnaissance et leur appréciation pour la contribution active des membres du contingent marocain à la réussite de cet événement sportif. Les efforts déployés ont été particulièrement salués en matière de coordination et d’échange instantané d’informations relatives aux supporters marocains, contribuant ainsi à garantir une ambiance sportive sereine et propice au soutien du public lors des rencontres de l’équipe nationale.

Lors de l’hommage rendu au dispositif sécuritaire marocain mobilisé pour la sécurisation de la Coupe Arabe de football au Qatar.

Les responsables qataris en charge du Centre de coopération sécuritaire arabe ont également mis en avant l’engagement constant de la DGSN en faveur du renforcement des mécanismes de coopération sécuritaire internationale, ainsi que de l’élargissement des partenariats dans les domaines sécuritaire et policier, notamment en ce qui concerne la sécurité des manifestations sportives.

Pour rappel, la DGSN avait mobilisé une délégation composée de cadres sécuritaires chevronnés, spécialisés dans la sécurité sportive et la protection des grandes manifestations footballistiques. Cette équipe a été intégrée aux travaux du Centre de coopération sécuritaire arabe, dédié à l’échange de données et au suivi des déplacements des supporters durant cette compétition arabe.

Par ailleurs, dans le cadre des préparatifs liés à l’organisation de la Coupe d’Afrique des nations, la DGSN a procédé à la création d’un Centre africain de coopération sécuritaire. Cette structure regroupera des représentants des forces de police des pays africains participants, aux côtés des services de sécurité marocains. Sa mission consistera à assurer la gestion des données, l’accompagnement des opérations sécuritaires liées à l’encadrement des supporters, ainsi que la collecte et l’analyse des informations relatives aux différents volets de ce grand rendez-vous footballistique continental.

Par La Rédaction
Le 19/12/2025 à 15h21
#Coupe arabe#CAN 2025#DGSN#Maroc#Qatar

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Un triomphe sportif aux accents de fête nationale

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Tanger se pare de lumières pour accueillir les supporters de la CAN 2025

Sports

Les Lions de l’Atlas et la CAN: Entre amour, gloire et regrets

Sports

Coupe arabe: Rabat en liesse après le sacre des Lions de l’Atlas

Articles les plus lus

1
Un gain de 119 millions de m³ en trois jours: les dernières pluies font progresser les réserves des barrages
2
Cigarettes: une hausse pouvant atteindre 2 dirhams par paquet début 2026
3
Incarnation des revers du Plan Azur, Mazagan, une machine à cash, qui ne profite pas à la région
4
Des agents du régime algérien envoyés à Tunis pour renforcer une manifestation de soutien à Kaïs Saied
5
Inondations: sur instructions royales, lancement d’un programme d’urgence de réhabilitation de Safi
6
Casablanca: comment Dream Village entend redonner vie au zoo mythique de Aïn Sebaâ
7
Sahara marocain: comment la CDG entend renforcer son action dans les provinces du Sud
8
Défense. Équipements excédentaires américains: avec Israël et la Grèce, le Maroc capte une part importante des offres EDA
Revues de presse

Voir plus