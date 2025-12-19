Un triomphe sportif aux accents de fête nationale

À Fès, des citoyens célèbrent le sacre des Lions de l’Atlas A' à la Coupe arabe, dans la nuit du jeudi 18 décembre.

Les villes du Nord ont pris part aux célébrations, de la place des Nations à Tanger à la place Moulay Mehdi à Tétouan, en passant par Larache, Chefchaouen et Al Hoceïma. Le froid n’a pas empêché les supporters de transformer les rues en espaces de liesse, dans des scènes rappelant l’épopée du Mondial 2022.

كأس العرب (قطر 2025): أجواء احتفالية بمدينة طنجة عقب فوز المنتخب المغربي pic.twitter.com/yiPFIAdS81 — Agence MAP (@MAP_Information) December 18, 2025

La ville de Fès a vécu des moments de célébration exceptionnels dès le dernier coup de sifflet de la finale de la Coupe arabe. Des centaines de citoyens sont descendus dans les rues et les grandes places, brandissant les drapeaux nationaux et scandant des chants à la gloire de l’équipe marocaine. Cette ferveur traduisait la fierté des habitants pour ce sacre, venu enrichir le palmarès du football national.

Les festivités, qui ont gagné les principaux axes de la ville, ont illustré un large consensus national autour des Lions de l’Atlas, dans un moment de communion mêlant enthousiasme populaire et reconnaissance du travail accompli par la sélection, sous la conduite de Tarik Sektioui. Pour de nombreux Fassis, cet exploit marque une nouvelle étape dans un parcours footballistique prometteur, ravivant l’espoir de nouveaux titres à l’approche de la Coupe d’Afrique des nations que le Royaume accueillera.

Casablanca–Settat: le cœur battant en fête

À Casablanca, les célébrations se sont concentrées sur la place des Nations unies et la corniche d’Aïn Diab, tandis que Settat et El Jadida ont connu des rassemblements similaires sur leurs grandes places. Chants populaires, drapeaux nationaux et large mobilisation des supporters ont illustré l’adhésion massive autour de l’équipe nationale.

La capitale a vécu une soirée exceptionnelle, où la joie a débordé des maisons et des cafés pour envahir les grandes artères. Des supporters de tous âges ont exprimé leur fierté envers l’équipe de Tarik Sektioui, dans une célébration à forte portée symbolique, Rabat incarnant ces moments où politique et sport se rejoignent dans l’unanimité nationale.

Ainsi, le sacre en Coupe arabe n’a pas été qu’une victoire sportive, mais un moment fédérateur, confirmant une fois encore que la sélection marocaine est devenue le miroir d’une ambition collective et le symbole d’une unité dépassant les frontières géographiques et les différences.

Oujda, la ville millénaire, a connu une forte mobilisation de la jeunesse, notamment sur la place de Rome, où les chants et les youyous ont retenti, tandis que le ciel s’illuminait de feux d’artifice. Une célébration qui reflète la passion de la population de l’Oriental pour le football et son aspiration à davantage de titres continentaux.

À Béni Mellal, Kasba Tadla et dans d’autres localités de la région, les festivités ont pris une forme spontanée. Les citoyens ont brandi les drapeaux et entonné des slogans dans le respect de l’espace public. La présence des autorités a contribué à garantir un climat sécurisé, témoignant de la maturité des célébrations populaires des exploits sportifs.

À Agadir, Taroudant, Inezgane et Tiznit, les foules sont sorties dans les rues principales dès le coup de sifflet final, formant des cortèges spontanés mêlant chants populaires et hymnes nationaux. Les drapeaux flottaient de toutes parts et les voitures décorées aux couleurs nationales ouvraient la marche dans une célébration illustrant l’attachement profond de la région à l’équipe nationale et à la mémoire des grandes victoires.

Essaouira: la joie dans la cité des vents

À Essaouira, les places historiques ont servi de cadre aux célébrations. La place Moulay Hassan et les ruelles de la médina se sont transformées en scènes d’expression collective de la fierté nationale. Une ambiance marquée par le calme et la profondeur, où la fierté s’est mêlée à l’esprit de solidarité, fidèle à une ville habituée à donner aux moments nationaux une dimension symbolique.

Marrakech, elle, a vu la place Jemaa El-Fna, le quartier Guéliz et d’autres espaces être envahis par des foules brandissant les drapeaux et scandant des slogans à la gloire des Lions de l’Atlas. La ferveur ne s’est pas limitée au cœur de la ville, mais s’est étendue aux villages et centres avoisinants, dans une scène illustrant l’unité du sentiment national malgré la fraîcheur du temps.

كأس العرب (قطر 2025): فرحة عارمة تعم مدينة العيون بعد انتصار المنتخب المغربي pic.twitter.com/BVGxn90VAK — Agence MAP (@MAP_Information) December 18, 2025

Dans la capitale des provinces du Sud, Laâyoune, les célébrations ont été particulièrement intenses, rassemblant familles et habitants, y compris des communautés africaines. Les avenues Mohammed VI, La Mecque et Al Qayrawane se sont transformées en espaces de fête ouverts, avant que les regards ne se tournent vers la place Mechouar, où la liesse a atteint son apogée.

À Dakhla, la joie a gagné l’ensemble des quartiers et des cortèges ont convergé vers les grandes artères, illustrant une forte communion nationale. Jeunes et moins jeunes ont partagé ces instants de bonheur, considérant ce sacre comme le prolongement d’un parcours footballistique national ascendant, renforçant la présence du Maroc sur les scènes arabe et internationale.

كأس العرب (قطر 2025).. السمارة تحتفي بفوز المنتخب المغربي pic.twitter.com/cME1HWxnZB — Agence MAP (@MAP_Information) December 18, 2025