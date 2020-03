© Copyright : DR

Kiosque360. Au cours d’une cérémonie de commémoration à l'occasion de l'anniversaire du tremblement de terre d’Agadir, un rabbin, un imam et un prêtre ont rendu hommage aux victimes.

La ville d’Agadir commémore le soixantième anniversaire du tremblement de terre qui a quasiment rasé la ville, en 1960. Cette commémoration, qui se déroulera tout au long du mois de mars, a commencé, vendredi dernier, avec un hommage rendu aux victimes par des juifs, des chrétiens et des musulmans venus de plusieurs villes du Maroc et de l’étranger. Au cours d’une cérémonie émouvante, des prières ont été dites en arabe, en français et en hébreux en hommage aux 16.000 victimes de ce drame, parmi lesquelles figuraient 1.500 chrétiens et des dizaines de juifs vivant à l’époque à Agadir. Un imam, un rabbin et un prêtre ont également élevé des prières pour le repos de l’âme des deux défunts rois, Mohammed V et Hassan II. Ils ont de même prié Dieu pour accorder longue vie et prospérité au roi Mohammed VI, afin qu’il poursuive la marche de la résurrection d’Agadir.



Cette manifestation a été organisée par le conseil communal de la ville, en partenariat avec le conseil de la région et des associations actives dans les domaines de la culture et du patrimoine. Diverses activités seront organisées tout au long de ce mois pour évoquer «la mémoire et la résurrection d’une ville sortie des décombres du tremblement de terre pour devenir la locomotive du développement du centre du Maroc». Le chef du gouvernement, Saâd-Eddine El Othmani, qui a assisté à cette commémoration, était accompagné du wali d’Agadir, du président de la région, du président de la préfecture, ainsi que des consuls de France et d’Espagne.



Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte, dans son édition du lundi 2 mars, qu’El Othmani a souligné que le roi Mohammed VI avait réhabilité Agadir en la transformant en locomotive du développement. Le chef du gouvernement a, par ailleurs, exprimé sur un ton nostalgique ses souvenirs dans les rues d’Agadir, rappelant qu’il avait quatre ans quand le tremblement de terre avait frappé cette ville. Pour sa part, le wali d’Agadir, Ahmed Hajji, a souligné que la capitale du Souss était entrée dans une nouvelle ère après le discours royal du 44ème anniversaire de la marche verte. Le souverain, a-t-il poursuivi, a appelé à la réalisation de la ligne ferroviaire entre Marrakech et Agadir.



Le président de la région a, de son côté, mis l’accent sur le programme d’accélération industrielle et les grands travaux qui l’accompagnent pour réhabiliter le port et le relier aux réseaux routiers. Le président du conseil communal a, pour sa part, rappelé les étapes de la reconstruction d’Agadir, d’abord par le défunt roi Mohammed V qui avait appelé à rebâtir la ville juste après le tremblement de terre, puis par feu Hassan II qui, ajoute le même intervenant, a pris la relève pour poursuivre cette opération de développement, avant que le roi Mohammed VI ne décide de réhabiliter Agadir en lui consacrant un budget de 6 milliards de dirhams, lors de sa récente visite dans la région.