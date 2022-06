© Copyright : DR

Le classement mondial des universités « U-Multirank 2022 » vient d’être dévoilé. L’Université Euromed de Fès (UEMF) se distingue comme première université marocaine dans ce classement, l’Université Ibn Tofail occupe la deuxième position et l’Université Mohamed V se place à la troisième marche du podium.

U-Multirank est un classement mondial qui s’appuie sur une analyse multidimensionnelle des établissements d’enseignement supérieur à travers le monde. Il distingue la qualité et les meilleures performances en matière d’enseignement et d’apprentissage, de recherche, de transfert des connaissances, d’ouverture à l’international et d’engagement régional.

Le classement a concerné cette année les universités issues de 96 pays de par le monde.

Sur le plan continental, le classement est dominé par les universités de l’Afrique du Sud, mais deux universités marocaines figurent dans le top 10 des universités africaines classées: l’Université Euromed de Fès (UEMF) en 7e position et l’Université Ibn Tofail en 8e position.

L’année 2022 aura été très prolifique pour l’Université Euromed de Fès, puisqu’elle s’est distinguée dans plusieurs classement internationaux comme Times Higher Education, Zairi International Award (première au classement des universités issues de 36 pays), le Prix d’excellence d’égalité professionnelle décerné par le Ministère de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences en partenariat avec ONU-Femmes et le Millenium Challenge Corporation des États-Unis ainsi que le Prix Green Gown pour le développement durable des Nations Unies.