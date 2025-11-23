Société

Cinq suspects poursuivis pour trafic de migrants et parachutisme clandestin de Belyounech à Sebta

Les montagnes de Belyounech.. DR

Revue de presseLe procureur du Roi de Tétouan a ordonné la mise en examen de cinq personnes impliquées dans un réseau utilisant le sommet de la montagne de Belyounech comme point de départ pour des vols clandestins en parachute vers Sebta. Un suspect a été placé en détention pour «fabrication et vente de parachutes», tandis que les autres sont poursuivis en liberté. Cinq migrants africains ont été interceptés et le matériel a été saisi lors des interventions des forces de l’ordre. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

Par La Rédaction
Le 23/11/2025 à 18h14

Le procureur du Roi près le tribunal de première instance de Tétouan a ordonné, samedi dernier, la mise en examen de cinq suspects dans le cadre du démantèlement d’un réseau clandestin de parachutisme, utilisant le sommet de la montagne de Belyounech comme piste secrète et point de départ pour des migrants clandestins de différentes nationalités en direction de Sebta occupée. Ces opérations se déroulaient dans des conditions dangereuses, sans respect des normes de sécurité élémentaires, mettant en péril la vie des personnes impliquées, indique le quotidien Al Akhbar dans son édition de ce lundi 24 novembre.

Un des suspects a été placé en détention pour avoir dirigé la fabrication de parachutes utilisés dans ces vols clandestins, leur vente aux migrants et la coordination de leur préparation au départ depuis un point élevé des montagnes de Belyounech, écrit Al Akhbar. Les autres accusés ont été laissés en liberté provisoire, avec des audiences programmées dans les jours à venir pour faire la lumière sur toutes les circonstances entourant cette affaire.

Le dossier révèle que les forces de la gendarmerie royale de Fnideq ont réussi à démanteler ce réseau criminel spécialisé dans le parachutisme et la migration clandestine depuis le sommet de la montagne de Belyounech vers Sebta. Cinq migrants africains ont été interceptés alors qu’ils tentaient de s’élancer vers la ville occupée, et le matériel utilisé pour tenter ces vols a été saisi. Les renseignements recueillis par la gendarmerie royale ont permis une intervention coordonnée avec toutes les autorités compétentes, explique Al Akhbar. Sur place, deux individus ont été surpris en train de se préparer pour le vol, assistés par leurs complices, malgré l’absence totale de mesures de sécurité et l’ignorance des risques graves auxquels ils s’exposaient.

Les autorités de M’diq, en coordination avec les services de sécurité et de renseignement, ont multiplié les patrouilles dans les forêts pour empêcher l’accès au sommet de la montagne et l’utilisation de ce site comme point de départ pour le parachutisme vers Sebta. Les parachutes étaient parfois achetés dans des magasins spécialisés pour les activités sportives, mais des suspicions pèsent également sur leur fabrication dans des ateliers clandestins situés dans le nord du pays.

Les forces de l’ordre, les autorités locales et la gendarmerie royale ont mené des opérations préventives pour empêcher toute tentative de vol clandestin en direction de Sebta, renforçant la surveillance dans les forêts et sur toutes les routes menant à Belyounech afin de stopper l’utilisation des parachutes pour franchir la frontière de manière illégale.

Par La Rédaction
Le 23/11/2025 à 18h14
