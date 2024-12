Cinq ressortissants israéliens tués dans un accident de la route près de Ouarzazate

«Cinq jeunes Israéliens, âgés entre 30 et 40 ans, ont été tués lorsque leur véhicule a raté un virage sur une route près de Ouarzazate», a appris Le360 de source autorisée, confirmant que les victimes israéliennes, qui ont trouvé la mort dans cet accident de voiture, étaient en visite au Maroc dans le cadre d’un pèlerinage religieux.

Selon la même source, les dépouilles «seront transférées à Casablanca au terme d’un processus administratif qui est en cours d’exécution». «Nous attendons la réponse des familles pour la suite de l’opération, à savoir leur inhumation au Maroc ou leur rapatriement en Israël», a-t-on souligné de même source.

De son côté, la chaîne de télévision d’information en continu i24News, citant le porte-parole de l’unité internationale de l’organisme de secours israélien Zaka, fait savoir que les cinq victimes appartiennent à la communauté ultra-orthodoxe hassidique de Breslev. «Leur véhicule roulait de nuit dans une zone désertique lorsque l’accident s’est produit», a rapporté la chaîne. Et de poursuivre en citant ses sources que ce vendredi «matin vers 10h00, un rapport a été reçu au siège national de l’organisation Zaka concernant un accident de voiture mortel près de la ville de Ouarzazate au Maroc».

Le Maroc est depuis toujours une destination prisée par de nombreux touristes juifs, qui réalisent des pèlerinages religieux pour célébrer la mémoire de leurs ancêtres marocains et leurs racines culturelles. Ces lieux, empreints d’une profonde signification historique et religieuse, attirent chaque année des milliers de visiteurs venus visiter les tombeaux et raviver des liens ancestraux avec la terre marocaine.