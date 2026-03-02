Chirurgies ophtalmologiques: des praticiens mettent en garde contre des campagnes faussement humanitaires

La Dr. Doha Hamidallah, ophtalmologue, vient de jeter un pavé dans la mare du secteur de la santé visuelle et de la Caisse Nationale de Sécurité sociale (CNSS). Dans le détail de ce scandale, cette spécialiste de la santé visuelle a déclaré que «certaines caravanes médicales sont organisées, en faisant croire qu’il s’agit d’initiatives itinérantes, et humaines, pour apporter des soins gratuits aux populations vulnérables et précaires, alors qu’en réalité toute l’action serait orchestrée et pilotée à des fins commerciales», relaie le quotidien Assabah dans son édition de ce mardi 3 mars.

La manœuvre, explique Dr. Doha Hamidallah, consiste à cibler des patients inscrits dans le registre de l’Amo-Tadamon, en vue de les prendre en charge, en présentant leur dossier à la Caisse Nationale de Sécurité sociale (CNSS).

Dès que l’accord de la prise en charge est validé par les services de la CNSS, les patients sélectionnés seront convoqués pour être opérés, sans respect du protocole sanitaire requis, a-t-elle indiqué. C’est dire qu’une seule caravane médicale pourrait cibler plusieurs patients et par ailleurs rapporter des sommes d’argent importantes.

Ces révélations laissent entendre qu’un réseau, composé de médecins ophtalmologues, des infirmiers et des techniciens, exploite le cadre associatif à des fins commerciales, en mettant à mal, au passage, l’éthique. C’est la raison pour laquelle, font remarquer les sources du quotidien, les remboursements reversés par les services de la Caisse Nationale de Sécurité sociale (CNSS) à des assurés inscrits dans le registre de l’Amo-Tadamon, seraient en augmentation ces derniers temps.