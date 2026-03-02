Société

Chirurgies ophtalmologiques: des praticiens mettent en garde contre des campagnes faussement humanitaires

Un ophtalmologue examine la vue d'une patiente, afin de déterminer s'il lui faut des verres correcteurs. . DR

Revue de presseCertaines caravanes médicales ne ciblent que des patients inscrits dans le registre de l’Amo-Tadamon pour les prendre en charge plus tard dans des cabinets privés à la charge de la Caisse Nationale de Sécurité sociale (CNSS). Les détails, dans cette revue de presse tirée du quotidien Assabah.

Par La Rédaction
Le 02/03/2026 à 18h17

La Dr. Doha Hamidallah, ophtalmologue, vient de jeter un pavé dans la mare du secteur de la santé visuelle et de la Caisse Nationale de Sécurité sociale (CNSS). Dans le détail de ce scandale, cette spécialiste de la santé visuelle a déclaré que «certaines caravanes médicales sont organisées, en faisant croire qu’il s’agit d’initiatives itinérantes, et humaines, pour apporter des soins gratuits aux populations vulnérables et précaires, alors qu’en réalité toute l’action serait orchestrée et pilotée à des fins commerciales», relaie le quotidien Assabah dans son édition de ce mardi 3 mars.

La manœuvre, explique Dr. Doha Hamidallah, consiste à cibler des patients inscrits dans le registre de l’Amo-Tadamon, en vue de les prendre en charge, en présentant leur dossier à la Caisse Nationale de Sécurité sociale (CNSS).

Dès que l’accord de la prise en charge est validé par les services de la CNSS, les patients sélectionnés seront convoqués pour être opérés, sans respect du protocole sanitaire requis, a-t-elle indiqué. C’est dire qu’une seule caravane médicale pourrait cibler plusieurs patients et par ailleurs rapporter des sommes d’argent importantes.

Ces révélations laissent entendre qu’un réseau, composé de médecins ophtalmologues, des infirmiers et des techniciens, exploite le cadre associatif à des fins commerciales, en mettant à mal, au passage, l’éthique. C’est la raison pour laquelle, font remarquer les sources du quotidien, les remboursements reversés par les services de la Caisse Nationale de Sécurité sociale (CNSS) à des assurés inscrits dans le registre de l’Amo-Tadamon, seraient en augmentation ces derniers temps.

Par La Rédaction
Le 02/03/2026 à 18h17
#Arnaque#escroquerie#médecine#ophtalmologie#mutuelle

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Enquête sur des fraudes massives à l’assurance

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Un milliardaire arrêté à Rabat pour «trafic d’influence» et «ingérence dans des affaires judiciaires»

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Escroqueries à la générosité en ligne: la cybersécurité resserre l’étau

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Arrestation d’un gérant d’une agence de voyages à Marrakech pour escroquerie

Articles les plus lus

1
Attaques de l’Iran contre les pays arabes: le régime d’Alger affiche sa bipolarité
2
Sahara. «La base la plus adéquate, sérieuse, crédible et réaliste»: la Belgique réaffirme son soutien au plan d’autonomie marocain
3
Attaques de l’Iran contre les pays du Golfe: l’Algérie ne condamne pas le régime des Mollahs
4
Reprise du trafic maritime au port de Casablanca après l’incident du navire Ionikos
5
Mille visages, mille horizons, une identité... quand le Ftour pluriel célèbre la jeunesse et la tamaghrabit
6
Nakhla fait le plein: les images du deuxième plus ancien barrage du nord du Maroc
7
Facturation électronique en 2026: «La majorité des entreprises n’est pas encore prête», alerte Imad Moumin
8
Terreur pour tous
Revues de presse

Voir plus