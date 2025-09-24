Chichaoua: cinq morts par asphyxie dans une fosse septique

Cinq personnes, dont quatre membres d’une même famille, ont trouvé la mort par asphyxie mercredi lors de travaux de nettoyage d’une fosse septique au douar Ennassir, dans la commune de Sidi Bouzid, ont indiqué les autorités locales.

Alertés, les services de la protection civile, les autorités locales et sécuritaires se sont rapidement rendus sur place. Les dépouilles ont été récupérées et transférées à l’hôpital provincial de Chichaoua. Une enquête a été ouverte par la Gendarmerie Royale, sous la supervision du parquet compétent, afin d’établir les circonstances exactes du drame.