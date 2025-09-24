Société

Chichaoua: cinq morts par asphyxie dans une fosse septique

Une ambulance de la protection civile. (Photo d'illustration)

Quatre membres d’une même famille et leur voisin ont péri asphyxiés, mercredi 24 septembre, en nettoyant une fosse septique au douar Ennassir. Le drame a suscité l’émoi dans la région et une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes.

Par Le360 (avec MAP)
Le 24/09/2025 à 16h30

Cinq personnes, dont quatre membres d’une même famille, ont trouvé la mort par asphyxie mercredi lors de travaux de nettoyage d’une fosse septique au douar Ennassir, dans la commune de Sidi Bouzid, ont indiqué les autorités locales.

Alertés, les services de la protection civile, les autorités locales et sécuritaires se sont rapidement rendus sur place. Les dépouilles ont été récupérées et transférées à l’hôpital provincial de Chichaoua. Une enquête a été ouverte par la Gendarmerie Royale, sous la supervision du parquet compétent, afin d’établir les circonstances exactes du drame.

Par Le360 (avec MAP)
Le 24/09/2025 à 16h30
#décès#Chichaoua

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Agadir: décès mystérieux d’une femme, deux suspects en garde à vue

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Agadir: décès d’une ressortissante suisse mordue par un chien errant

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Accident à Taroudant: quatre décès, une enquête ouverte

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Taounate: décès d’un enfant dans une voiture, les clarifications du parquet

Articles les plus lus

1
Le Roi lance des projets ferroviaires structurants à fort impact sur la mobilité dans la zone métropolitaine de Casablanca
2
Défense, commerce, culture... Les mille et un visages du partenariat maroco-indien
3
Tanger: de nouvelles images exclusives du chantier de restauration du Gran Teatro Cervantes
4
La fin du monde a eu lieu hier
5
Transferts des MRE: Bank Al-Maghrib rassure mais exige la levée des zones d’ombre de l’accord avec la France
6
L’œil de Carlos. Pendant qu’elle dispute au Maroc son patrimoine unique, l’Algérie oublie ses origines Kouloughlis
7
Bitcoin au Maroc: l’interdit qui séduit
8
«Entre 5% et 20% de la population algérienne est d’origine turque»: l’ambassadeur de Turquie en Algérie à l’origine d’une onde de choc
Revues de presse

Voir plus