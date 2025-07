Agadir: décès d’une ressortissante suisse mordue par un chien errant

Le phénomène des chiens errants vient de provoquer une tragédie qui interpelle à plus d’un titre. Une ressortissante suisse, en vacances à Agadir, mordue par un chien errant dans la zone de Taghazout, au nord de la ville, a rendu l’âme, en dépit des interventions des services de santé.

«La défunte était en train de s’amuser avec le chien errant qui l’a surprise en l’attaquant. La morsure était jugée légère et sans gravité par les spécialistes qui lui ont assuré une prise en charge adaptée, en nettoyant immédiatement et en désinfectant la plaie, avant de lui administrer un vaccin post-exposition», rapporte le quotidien Al Akhbar dans son édition du jeudi 3 juillet.

Cet incident mortel, rappelle le quotidien, est intervenu quelques jours après le cas d’une jeune fille qui a été mordue par un chien sur la plage de la ville, ce qui a nécessité son transfert immédiat vers les urgences du centre hospitalier Hassan II, où elle a été prise en charge par les spécialistes.

De même, un vieillard, qui se promenait sur la corniche de la ville, a été surpris par un chien errant qui l’a violemment attaqué. Dans ce cas, rappelle Al Akhbar, «le pire a été évité de justesse grâce à l’intervention des passants qui ont neutralisé l’animal errant, en assurant le transfert de la victime aux urgences de l’hôpital où elle a été admise».

Le dernier incident mortel, poursuit le quotidien, tire la sonnette d’alarme et remet sur le devant de la scène sanitaire et sécuritaire le phénomène des chiens errants dans la ville et ses zones touristiques. En une seule journée, rapporte le quotidien, «les services de santé compétents dans la ville ont reçu pas moins de 70 victimes attaquées par des chiens errants».

Autant dire que le phénomène inquiète à bien des égards, alors que «le projet de refuge pour animaux errants à Agadir, lancé avec un budget de 26 millions de dirhams, sur une superficie de 4,5 hectares avec une capacité d’accueil de plus de 1.000 chiens et 200 chats, peine à se concrétiser», indiquent les sources du quotidien.