Chaque année, le tabac tue 17.000 Marocains

On le sait, la cigarette tue. Au Maroc, on dénombre pas moins de 17.000 décès par an, soit une moyenne de plus de 46 décès par jour, causés directement ou indirectement par le tabagisme.

D’après Assabah qui relaie cette information ce jeudi 1er juin, 22,4% des personnes dépendantes au tabac finissent par en mourir.

D’après le quotidien, qui cite l’ l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le tabac reste la principale cause de décès et de maladies évitables.

La journée internationale sans tabac, célébrée ce 31 mai, est l’occasion de revenir sur le danger que représente cette habitude sur la santé individuelle et publique. C’est également l’occasion d’encourager les fumeurs à arrêter de fumer, et les gouvernements à mettre en place des politiques contre le tabagisme plus efficaces.

Au Maroc, souligne le quotidien, qui reprend des statistiques publiées dans un rapport du réseau «Tobacco Atlas», 48 adultes, dont 39 de sexe masculin, meurent chaque jour à cause du tabagisme.

Selon ces mêmes statistiques, 4,4% des femmes qui fument risque d’en mourir. Cette prévalence est de 18% chez les hommes.

Il est clair, relève le quotidien, que la cigarette tue plus chez les hommes que chez les femmes.

Ils contractent plus facilement différents cancers du système respiratoire. Le fort taux de mortalité pour tabagisme chez les hommes s’explique par le fait qu’ils sont plus nombreux à fumer que les femmes.

Cette année, poursuit le quotidien, l’OMS a choisi le thème, «Cultivons des aliments, pas du tabac», pour célébrer la journée mondiale sans tabac.

En choisissant ce thème, l’OMS appelle à une transition vers une sortie de la culture du tabac, qui rend les agriculteurs dépendants.

Ce que l’OMS recommande, c’est que les Etats parties travaillent à accompagner les producteurs vers d’autres possibilités qui doivent leur permettre de substituer d’autres produits au tabac.

Selon l’organisation onusienne, la culture du tabac crée des problèmes de santé aux cultivateurs et à leurs employés et entraîne des pertes irréversibles de ressources précieuses telles que les sources d’eau, les forêts, les plantes et les espèces animales.

Même si le Maroc n’est pas directement concerné par le thème de cette année, il reste nécessaire afin d’alerter sur les dangers multiples du tabagisme, principale cause de décès et de maladies évitables.

Selon de récentes données publiées par le ministère de la Santé et de la protection sociale, la prévalence du tabagisme au Maroc est de 13.4% pour les adultes âgés de plus de 18 ans, dont 26,9% des hommes et 0,4% des femmes.

En ce qui concerne les élèves de 13 à 15 ans, la prévalence du tabagisme est de 6% alors qu’environ 35,6% de la population est exposée au tabagisme passif dans les lieux publics et professionnels.