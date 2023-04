Tabacs: nouvelle hausse des prix, ceux des cigares ont presque quadruplé

Nouvelle hausse des prix des tabacs manufacturés en ce mois d’avril. Il s’agit de la deuxième augmentation appliquée en 2023, trois mois après celle introduite dans le cadre de la Loi de finances au titre de l’année en cours, et ce, suite au relèvement de la taxe intérieure de consommation (TIC) sur le tabac.

Cette nouvelle augmentation des prix concerne les marques de cigarettes dont les prix n’ont pas été relevés en janvier. Dans cette liste publiée par l’Administration des douanes et impôts indirects (ADII), on retrouve Marlboro Red Soft Pack (Marlboro rouge en paquet souple), dont le prix est passé de 32 à 33 dirhams, Gauloise Classic, dont le prix est passé de 24 à 25 dirhams, Chesterfield Intense, qui coûte désormais 24 dirhams contre 23 dirhams auparavant, et LD Blue, qui se vend désormais à 24 dirhams contre 23 dirhams.

Quant aux cigarillos, leurs prix ont connu une hausse variant entre 2 dirhams et 50 dirhams, et ce, pour la quasi-totalité des marques commercialisées au Royaume.

Augmentation de plus de 250% des prix des cigares

Contrairement aux cigarettes, la liste des cigares qui ont connu une augmentation est beaucoup plus longue. Une comparaison des prix de certains des plus consommés de ces produits montre que l’augmentation est, à son tour, beaucoup plus conséquente.

Pour les cigares Cohiba, par exemple, les prix ont connu, entre janvier et avril 2023, d’importantes hausses allant de 150% à 250%, et que pour les variétés les plus consommées, il ont plus que triplé.

C’est le cas des Cohiba BHK, dont les prix, qui variaient entre 640 et 740 dirhams, sont actuellement dans la fourchette entre 2.000 et 2.800 dirhams, ou encore des Sigolos ou Panetelas, dont les prix sont passés respectivement de 160 et 130 à 400 et 330 dirhams.

Les prix des cigares de la marque Tirinidade ont aussi connu, entre janvier et avril, une variation allant jusqu’à 300%. Certaines variétés ont même vu leur prix se multiplier par 5, comme les Coloniales (de 105 à 550 dirhams).

Une autre marque largement consommée au Maroc a vu ses prix impactés par cette hausse phénoménale: Romeo y Julietta. Les prix de la plupart de ses variétés ont connu des augmentations allant jusqu’à 250%.

Notons que les marques de cigares susmentionnées sont celles les plus consommées au Maroc, selon plusieurs vendeurs contactés par Le360.