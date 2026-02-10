Cérémonie d’investiture du nouveau doyen de la FSJES-Agdal de Rabat

Titulaire d’un doctorat en droit, Hassan Zouiri a enseigné pendant de nombreuses années comme professeur de droit au sein de cette faculté, avant d’être désigné pour succéder à Farid El Bacha, récemment nommé membre du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire.

Devant une assistance nombreuse composée d’universitaires, de cadres administratifs et d’étudiants, le président Mohamed Rhachi a félicité le nouveau doyen pour la confiance placée en lui par les autorités compétentes. Il a souligné à son encontre: «vous êtes doté de grandes compétences, notamment en matière de gestion des affaires et de vision professionnelle».

Le président de l’Université Mohammed V a également salué le rôle historique et académique de la faculté dans la production et la transmission du savoir. «Nous sommes fiers que la FSJES ait compté parmi ses étudiants Sa Majesté le roi Mohammed VI. Cette faculté, créée en 1957, demeure un pilier du rayonnement universitaire national», a-t-il déclaré.

Pour sa part, le nouveau doyen, Hassan Zouiri, a affirmé que sa nomination constitue avant tout une responsabilité collective. «Ma mission s’inscrit dans une responsabilité partagée, à travers laquelle je suis fier d’appartenir à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales d’Agdal», a-t-il souligné. Il a rappelé que cette institution «a largement contribué à la formation des élites et à l’accompagnement du processus de construction de l’État marocain moderne».

Hassan Zouiri a enfin exprimé le vœu de «travailler avec l’ensemble des partenaires et des composantes de la faculté, dans l’harmonie et l’esprit d’équipe, en adéquation avec les hautes orientations royales et les orientations de l’Université Mohammed V».