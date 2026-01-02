Ce que l’on sait de l’accident survenu sur l’axe autoroutier Casablanca–Marrakech

Un accident impliquant un véhicule léger s’est produit ce vendredi à 12h39 sur la pénétrante autoroutière de Marrakech, dans le sens Casablanca–Marrakech, faisant une victime.

Selon les premières informations disponibles, l’accident n’aurait aucun lien avec les conditions météorologiques actuelles. Les causes précises restent toutefois à établir et feront l’objet d’investigations approfondies par les services concernés, apprend-on de sources autorisées.

Aussitôt l’alerte donnée, l’ensemble des intervenants concernés a été mobilisé. Les équipes d’Autoroutes du Maroc (ADM), la Protection civile ainsi que la Gendarmerie royale se sont rendues sur les lieux dès 12h50 afin de sécuriser la zone, prendre en charge la situation et rétablir la circulation dans les meilleurs délais.