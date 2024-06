Casablanca: voici comment Casa Baïa lutte contre la prolifération des nuisibles

À l’occasion des campagnes de lutte contre les nuisibles lancées par Casa Baïa à Casablanca, Le360 a suivi de près les autorités locales dans le quartier Al Qods à Bernoussi, assistant aux opérations de pulvérisation de pesticides dans les lieux publics, tels que les parcs, les rues, ainsi que dans les résidences privées. Ces interventions sont précédées d’une inspection rigoureuse menée par des équipes spécialisées. Cette initiative a été largement saluée par les résidents, particulièrement inquiets face à la recrudescence des moustiques et des puces, surtout durant les soirées d’été.

Interrogés par Le360, les habitants ont tous exprimé leur soulagement et leur gratitude pour cette initiative, qui arrive à point nommé pour les protéger des nuisibles qui perturbent leur confort et menacent la santé de leurs enfants.

Casa Baïa travaille en étroite collaboration avec diverses entités pour garantir le succès de ces campagnes de lutte contre les insectes et les rongeurs. Ces efforts comprennent la coordination entre différentes parties prenantes afin d’éviter toute faille dans les opérations de lutte, ainsi que l’échange d’informations sur les zones d’infestation et les meilleures pratiques de lutte.

«Ces campagnes visent à éliminer ces nuisibles et à réduire les problèmes rencontrés par les citoyens tout au long de l’année, couvrant tous les quartiers, marchés, espaces verts, terrains vagues, administrations, écoles et plages de Casablanca», déclare Mohammed Haress, superviseur chez Casa Baïa.

«Des équipements de pointe et polyvalents, notamment des quadricycles «kawats» et des drones sont déployés, répartis stratégiquement en quatre zones à Casablanca, pour assurer une couverture complète et efficace de la ville», ajoute-t-il. Grâce à ces moyens technologiques avancés, Casa Baïa espère éradiquer ces nuisibles et offrir aux Casablancais un environnement plus sain et plus agréable.