Casablanca: une mère maîtrisée après avoir séquestré et menacé de mort ses enfants

Une opération conjointe, mobilisant un caïd, les forces de police, les forces auxiliaires et les pompiers, a permis de libérer, lundi 1er septembre, deux jumeaux et leur sœur, retenus en otage depuis samedi dernier par leur propre mère, en plein épisode psychotique. La quadragénaire, cadre à la CNSS, aurait menacé de tuer ses enfants en public, avant de proférer des propos macabres à l’encontre d’une voisine, qu’elle promettait «d’égorger et de découper», rapporte Assabah dans son édition du mercredi 3 septembre.

L’intervention, particulièrement périlleuse, a failli tourner au drame lorsque la mère, âgée de 48 ans, a menacé de se suicider en sautant du deuxième étage, puis de précipiter successivement ses enfants âgés de 9 et 11 ans par la fenêtre si les forces de l’ordre tentaient de l’appréhender.

Après des moments d’une extrême tension, la femme a finalement été maîtrisée et évacuée vers le service de psychiatrie de l’hôpital Ibn Rochd. Sous le choc, les enfants, terrorisés par les menaces de mort proférées à leur encontre et le couteau brandi par leur mère, ont été pris en charge. Ce n’est qu’à l’arrivée de leur père qu’ils ont retrouvé, peu à peu, calme et sérénité.

L’alerte a été donnée grâce à la vigilance de plusieurs habitantes du quartier, qui ont informé le caïd de l’arrondissement Al Amane lors de sa ronde près de la station de tramway. Celui-ci a rapidement entamé les recherches, impliquant notamment les gardiens de nuit et le syndic de l’immeuble, avant de requérir l’intervention du deuxième arrondissement de police de Sidi Moumen.

Il apparaît que la suspecte, divorcée, vivait seule avec ses enfants, relaie Assabah. Depuis samedi, une crise d’hystérie aurait provoqué chez elle une perte totale de repères, la poussant à séquestrer ses propres enfants et à menacer une voisine de mort en pleine nuit, aggravant encore la situation.