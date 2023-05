Casablanca: une journée de consultations médicales gratuites au profit des ressortissants sénégalais

Ils étaient nombreux, les ressortissants sénégalais présents ce dimanche au lycée Omar Bnou Al Khattab de Casablanca, pour participer à la journée de consultations médicales gratuites organisée par l’Association des Marocains lauréats du Sénégal (AMLS). Cette opération a été initiée en collaboration avec le consulat général du Sénégal à Casablanca, la direction régionale de la santé de Casablanca-Settat, et la société

«C’est ma femme qui m’en a informé. C’est un geste salutaire qui soulagera nos compatriotes, surtout dans ce contexte de cherté de la vie, et qui permettra de réduire les dépenses de santé», affirme Alioune Badara Diallo, un des participants, dans une déclaration pour Le360.

Pour Seydina Omar Ndoye, ces prestations gratuites arrivent au bon moment: «Les Sénégalais résidant au Maroc souffrent de plusieurs pathologies. J’en ai été témoin parce que j’accompagne plusieurs d’entre eux dans les hôpitaux. Cette journée de consultations médicales gratuites leur sera très bénéfique, et nous remercions les médecins marocains qui nous ont bien accueillis.»

Le circuit des consultations est bien organisé. Les participants sont d’abord accueillis chez les médecins généralistes, avant d’être orientés chez les spécialistes en fonction des pathologies (cardiologie, gynécologie, ophtalmologie, chirurgie dentaire, ORL, diabète, cancer du sein via un camion de dépistage, etc.). Ils bénéficient également de médicaments pour le traitement de leur maladie.

D’après Dr Ahmed Alami, président de l’AMLS, cette journée est avant tout un signe de reconnaissance envers le Sénégal. «C’est une idée qui nous est chère depuis longtemps et que notre association vient de concrétiser. C’est un devoir pour nous de penser à la forte communauté sénégalaise établie au Maroc, eu égard au bon traitement dont nous avons bénéficié lors de nos études au Sénégal», souligne ce médecin biologiste.

Lire aussi : Une caravane médicale en faveur de plus de 125 personnes dans la région de Tanger

Youssoupha Diop, consul général du Sénégal à Casablanca, n’est pas peu fier de cette initiative: «J’ai fait une tournée sur toute l’étendue du territoire et ai constaté que beaucoup de Sénégalaise souffraient de pathologies. D’où l’organisation de cette journée de consultations médicales gratuites qui ne fait que raffermir davantage les liens exemplaires d’amitié et de coopération historique entre le Sénégal et le Maroc.»

Fort du succès de cette première édition, l’AMLS et le consulat général du Sénégal comptent organiser des journées similaires dans les autres villes du Maroc pour permettre aux ressortissants sénégalais de bénéficier de ces prestations gratuites.