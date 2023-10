Casablanca: un sexagénaire assassine sa voisine et l’enterre chez lui

Selon un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), la police a été alertée de la disparition, dans des conditions suspectes, d’une femme âgée de 72 ans, résidant dans la préfecture de Aïn Sebaâ-Hay Mohammadi, à Casablanca.

Les investigations menées par les enquêteurs de la police judiciaire ont conduit, dans la soirée du vendredi 27 octobre, à l’arrestation de son voisin, une homme âgé d’une soixantaine d’années.

Le suspect aurait assassiné sa voisine, pour des raisons encore non élucidées, avant de transporter son cadavre et de l’enterrer dans une autre habitation qu’il possède à Sidi Hajjaj, dans la province de Benslimane.

Cet individu a été placé en détention pour les besoins de l’enquête qui devra faire la lumière sur le mobile et les circonstances du meurtre et les tenants et aboutissants de cette affaire.