Casablanca: un code couleur et un vaste chantier pour harmoniser les façades

La ville de Casablanca s’apprête à lancer une opération d’envergure visant à transformer l’aspect de ses immeubles. Dans un premier temps, l’initiative ciblera le centre-ville, avant d’être progressivement étendue à l’ensemble de la métropole.

Selon Moulay Ahmed Afilal, vice-président du Conseil de la ville, la démarche est déjà enclenchée: «Nous avons commencé à repeindre en blanc les façades des immeubles du centre-ville de Casablanca, avec l’objectif d’élargir ensuite l’opération à l’ensemble des quartiers.» Il précise que la décision sera officiellement entérinée lors de la prochaine session du Conseil.

Un code chromatique a été défini: blanc et gris pour les façades, marron pour les portes et fenêtres, et teinte argentée pour les menuiseries en aluminium. L’objectif est d’assurer une cohérence visuelle à l’échelle de la ville.

Les habitants seront appelés à participer à la rénovation des façades de leurs immeubles. Toutefois, Moulay Ahmed Afilal se veut rassurant: «Nous inviterons les habitants à procéder aux travaux de peinture. En cas de refus, la commune prendra en charge une partie de l’opération.»

Lire aussi : Casa: des sites, une mémoire (EP8). Ancienne médina de Casablanca: le cœur battant d’une mémoire en mutation​

De son côté, Mostapha Limina, conseiller au Conseil d’arrondissement du Maârif, se montre optimiste quant aux retombées de cette initiative: «Nous espérons que cette décision constituera une véritable valeur ajoutée. Les citoyens sont appelés à s’impliquer dans cette opération». Il précise également que les recommandations émises par les membres de la commission seront prises en compte.