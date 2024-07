Casablanca: trois suspects arrêtés pour diffamation envers des juges et des avocats

Les éléments de la Brigade nationale de la police judiciaire de Casablanca ont arrêté dernièrement le secrétaire d’une avocate qui fournissait de fausses informations sur la vie professionnelle et privée des avocats et des juges à un youtubeur résidant au Canada.. DR

Les investigations effectuées par les services de sécurité de Casablanca après une campagne de dénigrement et de diffamation menée contre des avocats et des magistrats par un youtubeur marocain résidant au Canada ont permis d’arrêter l’individu qui lui fournissait des informations.

Le suspect qui exerce comme secrétaire d’une avocate collectait, en compagnie de deux complices, les données professionnelles et personnelles de ces responsables pour les envoyer au youtubeur. Les trois accusés ont été arrêtés par la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ). Après avoir été auditionnés, les trois prévenus furent déférés devant le parquet près du tribunal correctionnel de Casablanca.

Ils ont été directement présentés devant la cour qui a reporté l’audience à une date ultérieure sur une requête de leurs avocats. Les trois mis en cause sont poursuivis pour constitution d’un réseau de chantage et de diffamation, usurpation de fonction et publication de fausses allégations et de faits mensongers.

Selon les sources d’Assabah, le secrétaire de l’avocate qui fréquentait tous les tribunaux de Casablanca, est considéré parmi les principaux pourvoyeurs du youtubeur en fausses données sur les juges et les avocats que le «Canadien» exploitait pour les diffamer sur les réseaux sociaux. Les mêmes sources précisent que «le corbeau» qui s’est converti en un intermédiaire, utilisait ces fausses informations en guise de règlements de comptes.

Assabah souligne que le youtubeur, qui recevait des informations sur la vie professionnelle et privée des avocats et des magistrats, les publiait sur les réseaux sociaux en divulguant leurs noms et en publiant leurs photos tout en les accusant d’être impliqués dans des affaires de corruption.

Le corbeau va se dénoncer, lui-même, en partageant des informations via les applications de WhatsApp et Telegram avec d’autres personnes avant qu’elles ne soient publiées par le youtubeur. Il tombera entre les mains des éléments de la BNPJ quand il a donné les noms des avocats et d’un magistrat qu’il avait ciblés tout en précisant l’heure où leurs «affaires» seraient postées par le «Canadien» sur YouTube et TikTok.