Casablanca-Settat: 47,2 milliards de dirhams pour le développement de la région à l’horizon 2027

Lors d’une conférence de presse tenue le mardi 11 juillet, Abdellatif Maâzouz, président du Conseil de la région Casablanca-Settat, a présenté les grandes lignes du Programme de développement régional 2022-2027.

Doté d’un budget de 47,2 milliards de dirhams, dont 12,6 milliards apportés par la région, le PDR vise à améliorer l’attractivité économique et sociale de la vie locale, développer une mobilité régionale accessible et durable, assurer les ressources en eau et veiller à l’adaptation et à la résilience environnementales.

Dans sa déclaration, Maâzouz a signalé que ce programme accorde une importance primordiale à l’emploi, notamment en raison du taux de chômage élevé chez les jeunes dans la région. Il inclut ainsi plusieurs projets et accords destinés à renforcer la formation et l’encadrement des petites entreprises et les startups.

Soutenir la création d’emplois

Toujours sur le volet économique, le président du Conseil de la région Casablanca-Settat a noté qu’un budget de 4,7 milliards de dirhams est alloué à la création d’une foncière régionale, le développement de zones d’activités de proximité, l’appui au programme de réhabilitation des zones industrielles, et la construction de diverses infrastructures, dont le Centre de congrès et d’exposition de Casablanca (site OFEC) et la création de complexes sportifs et de formation.

La mobilité régionale est un autre axe clé du PDR, avec 18,2 milliards de dirhams dédiés au développement de la desserte ferroviaire métropolitaine et intra-régionale, la création de routes régionales structurantes et la mise en place d’une centrale de mobilité régionale.

13,6 milliards de dirhams pour la résilience environnementale

En ce qui concerne le cadre de vie locale, un budget de 9 milliards de dirhams est consacré à l’amélioration de l’approvisionnement en eau potable, l’assainissement en milieu urbain et rural, le développement de l’écotourisme et la création des écoles communautaires en milieu rural.

Le dernier axe, portant sur l’adaptation et la résilience environnementales, est doté d’un budget de 13,6 milliards de dirhams pour la mise en place d’une unité de tri et de valorisation des déchets ménagers, un programme de valorisation et de réutilisation des déchets, et des initiatives visant à promouvoir l’éclairage public durable.