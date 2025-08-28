Casablanca: quand la désinformation menace un ambitieux projet de relogement

Les habitants du bidonville de Douar Bih, à Aïn Sebaâ – Hay Mohammadi, sont au cœur d’un vaste programme de relogement. Mais avant même d’emménager dans leurs nouveaux logements, certains sont confrontés à une «seconde bataille», celle des rumeurs qui visent à semer le doute sur le projet, indique le quotidien Al Akhbar dans son édition du vendredi 29 août.

Sous la supervision de Mohamed Taous, gouverneur de la préfecture, des visites régulières et des rencontres avec les habitants ont été mises en place pour corriger les idées fausses et sécuriser le parcours de relogement. Le projet, qui prévoit le transfert des familles vers des logements dignes à Moulay Rachid – Sidi Othman, intègre des mesures humaines et sociales, notamment des délais raisonnables pour permettre aux familles d’organiser leur départ.

Malgré la planification et la transparence des opérations, le projet a été ciblé par des campagnes de désinformation. Certains individus, non éligibles au programme, ont propagé des rumeurs affirmant que le site était isolé et dépourvu de services essentiels, lit-on. Ces allégations ont suffi à mobiliser près de 200 personnes pour protester et demander un changement de site, menaçant de ralentir l’avancée du relogement.

Pour contrer ces rumeurs, les autorités ont multiplié les visites de site et les campagnes d’information. Les familles ont pu constater que le nouveau quartier disposait de toutes les infrastructures nécessaires: écoles, mosquée, centre de santé, sécurité policière, espaces verts et aires de jeux pour enfants. Ces visites ont permis de restaurer la confiance, tout en montrant l’importance de l’information directe et transparente dans le succès des projets urbains, écrit Al Akhbar.

L’expérience de Douar Bih démontre que le relogement ne se limite pas à la construction de logements. Il implique aussi la gestion de l’information et la lutte contre les rumeurs, souvent amplifiées par des réseaux sociaux ou des individus mal intentionnés.

La communication proactive et la participation des bénéficiaires apparaissent ainsi comme des conditions clés pour éviter les blocages et garantir le succès des projets. À Douar Bih comme ailleurs, la bataille contre l’habitat informel se joue aussi sur le terrain de la lutte contre la désinformation.