Casablanca: l’offre éducative s’enrichit avec l’ouverture d’AIS Casablanca

Asma International School of Casablanca ouvre ses inscriptions et met en avant un modèle éducatif fondé sur l’exigence académique, de la maternelle jusqu’au lycée.

Asma International School of Casablanca, nouvel établissement d’enseignement international privé, ouvre ses portes. Situé dans le quartier Californie, au cœur de Casablanca, l’établissement vient enrichir le paysage éducatif de la ville avec une offre novatrice.

Un projet pédagogique construit autour de l’excellence, du trilinguisme et des nouvelles technologies, et renforcé par des partenariats académiques de référence.

Le modèle éducatif proposé par AIS Casablanca combine exigence académique, ancrage culturel et ouverture internationale. Il repose sur une approche qui place la maîtrise des apprentissages fondamentaux au cœur du parcours scolaire, en tant que socle de la réussite des élèves. Cette exigence s’accompagne d’une pédagogie active, conçue pour développer l’autonomie des élèves, leur capacité d’analyse et leur esprit critique, tout en favorisant la créativité et l’expression.

Le projet et organisation du trilinguisme à AIS Casablanca placent l’arabe, en tant que vecteur d’identité culturelle, le français comme langue de structuration académique, et l’anglais comme langue d’enseignement et d’ouverture internationale ; une ouverture qui se renforce par des partenariats et des collaborations avec des organismes éducatifs internationaux reconnus, permettant d’inscrire l’établissement dans des standards académiques de référence.

Dans cette continuité, l’établissement intègre les enjeux liés aux transformations technologiques, avec l’introduction du numérique éducatif, de l’intelligence artificielle et de la robotique, afin de développer des compétences d’analyse, d’innovation et d’adaptation.

«L’exigence académique prônée par notre établissement s’accompagne d’une pédagogie active, conçue pour développer le sens de l’autonomie, aiguiser la pensée critique et libérer le potentiel de créativité», indique Sarah Tounsi, directrice pédagogique d’AIS Casablanca.

Elle ajoute: «Sur la base d’une pédagogie transdisciplinaire et trilingue, notre ambition est de préparer des élèves capables d’évoluer avec confiance dans un environnement multiculturel.»

Un campus de 5.000 m², adossé à une équipe pédagogique hautement qualifiée et à un environnement pensé pour l’épanouissement et la réussite des élèves.

Conçu comme un véritable écosystème d’apprentissage, le campus d’AIS Casablanca s’étend sur 5.000 m². Il regroupe des infrastructures pédagogiques, sportives, technologiques et culturelles complètes.

Des espaces signatures viennent compléter cet environnement, un FabLab dédié aux technologies émergentes et à la robotique, un Voice Studio - espace dédié au podcast et à la production audiovisuelle, un terrain omnisport, une piscine couverte et chauffée, un auditorium…

Toutes les informations sont disponibles sur ais.ac.ma ou au 0 613 613 613.