Casablanca: le Grand festival du bachelier se lance pour une première édition les 29 et 30 juin

Le Grand festival du bachelier, dans sa première édition, se veut un modèle de partenariat entre les secteurs public et privé, académiques et professionnels, pour préparer une nouvelle génération «Maroc d’Or» de leaders. L’évènement qui se tiendra les 29 et 30 juin au Morocco Mall de Casablanca, sera une concrétisation de la vision royale d’un système de formation national aligné aux besoins du marché du travail et aux exigences du développement durable.

Ce festival, destiné à devenir une tradition annuelle, rendra hommage au corps du conseil en orientation, reconnu comme un pilier essentiel de la réussite des jeunes Marocains. En parallèle, une attention particulière sera portée aux bacheliers d’Al Haouz, dont trois bénéficieront d’une prise en charge complète de leur parcours universitaire par l’une des écoles partenaires. En plus, des dons de sang sont aussi prévus au menu.

Affiche du Grand Festival du Bachelier.

Les organisateurs promettent une manifestation novatrice, alliant bénéfice et divertissement. Outre des célébrations, l’événement mettra l’accent sur l’orientation Post-Bac, aidant les nouveaux diplômés à adapter leurs choix de formation avec les besoins réels du marché du travail. Les bacheliers auront l’opportunité de rencontrer directement les représentants d’établissements de l’enseignement supérieur, de la formation professionnelle et des entreprises.

Lire aussi : «Bravo le Maroc!»: en France, des professeurs découvrent le sujet du Bac Mathématiques marocain et tombent des nues

Le festival comprendra également une série d’ateliers animés par les sponsors et partenaires. L’Agence nationale de la sécurité routière (NARSA) proposera un atelier «Sécurité routière», tandis que la Direction générale de la sureté nationale (DGSN) offrira un atelier «Police scientifique». Figurent également au programme, des concerts avec des artistes marocains comme Ahmed Chawki, Houda Saad ou encore Farid Ghannam.

Ce Grand festival du bachelier s’annonce comme le plus grand événement éducatif de l’année, marquant une nouvelle étape dans la promotion du capital humain au Maroc et offrant aux nouveaux bacheliers une célébration mémorable ainsi qu’une orientation précieuse pour leur avenir.