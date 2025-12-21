Société

Casablanca face aux pluies: l’opposition réclame la modernisation urgente des réseaux de drainage

La SRM Casablanca-Settat déploie un dispositif spécial pour faire face aux intempéries.

Revue de presseLes récentes intempéries ont révélé les faiblesses des infrastructures urbaines de la capitale économique, provoquant inondations, infiltrations et dégâts matériels dans plusieurs quartiers. Face à ces incidents, l’opposition appelle à une refonte complète des canaux de drainage, à un contrôle strict des travaux publics et à une communication plus efficace avec les citoyens pour prévenir les crises. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

Par La Rédaction
Le 21/12/2025 à 18h55

L’opposition, dans plusieurs arrondissements de la capitale économique et au sein de la commune de Casablanca, appelle à une révision complète des canaux de drainage des eaux pluviales, afin de les adapter à la croissance démographique et à l’expansion urbaine des différents quartiers de la ville. Elle demande également une réévaluation des contrats avec la société régionale en charge de l’eau, de l’électricité et de l’assainissement liquide, pour garantir des interventions rapides et efficaces lors des saisons de pluie, indique le quotidien Al Akhbar dans son édition de ce lundi 22 décembre.

Les élus de l’opposition insistent sur l’application de normes strictes en matière de revêtement routier, afin d’assurer à la fois la durabilité des routes et un bon écoulement annuel des eaux de pluie. Plusieurs membres ont souligné la nécessité de corriger certaines “zones noires”, où des défauts techniques ont été particulièrement visibles cette année, tels que l’effondrement de l’asphalte ou l’apparition de nids-de-poule profonds après des averses qui n’étaient pas exceptionnelles, comparées aux précipitations enregistrées dans d’autres villes du Royaume.

Ces revendications mettent également en lumière l’importance d’un contrôle rigoureux des marchés publics et d’une responsabilisation des entreprises chargées des travaux, afin de protéger l’argent public et d’éviter que des projets ne cèdent dès les premières pluies. Plusieurs groupes parlementaires, au sein de la commune de Casablanca, ont formulé des accusations directes à l’encontre des services municipaux, leur reprochant un manque de communication avec les citoyens lors des crises.

Par ailleurs, certains élus insistent sur la nécessité de profiter des mois de printemps et d’été pour effectuer des réparations en profondeur et moderniser les systèmes de drainage, plutôt que d’attendre que des inondations surviennent et de se contenter ensuite de solutions temporaires, souligne Al Akhbar.

Les récentes précipitations qui ont touché Casablanca en début de semaine ont révélé des fissures et des infiltrations dans plusieurs bâtiments, y compris des constructions neuves dans le quartier Al-Firdaous à Hay Hassani. Ces intempéries ont constitué un véritable test sur le terrain, mettant en évidence la fragilité des infrastructures urbaines et ravivant l’inquiétude des habitants. Une vague de critiques s’est ainsi abattue sur le conseil communal, accompagnée de revendications pour une modernisation complète des réseaux d’évacuation des eaux pluviales et l’ouverture d’enquêtes sur la qualité des travaux réalisés.

Les inondations ont touché plusieurs quartiers de Casablanca, provoquant des infiltrations dans les maisons et les commerces, et causant des pertes matérielles importantes pour les citoyens. Ces incidents relancent le débat sur l’efficacité des mesures préventives annoncées par les autorités et posent la question de leur capacité à anticiper les conséquences des fortes pluies sur la ville.

Par La Rédaction
Le 21/12/2025 à 18h55
#pluies#Infrastructures#Casablanca#SRM Casablanca-Settat

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Intempéries au Maroc: comprendre les inondations de Safi avec justice et compassion

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Fortes pluies et vents violents: Casablanca sous l’eau sans perturbations majeures

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Safi: retour sur les péripéties d’un dimanche noir

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Inondations à Safi: plus de 60 mm de pluie en trois heures

Articles les plus lus

1
Sahara oriental: ce que disent les accords franco-marocains de 1901 et 1902
2
La divulgation du contenu d’un accord militaire secret montre comment l’Algérie a mis sous tutelle la Tunisie
3
CAN 2025: La Fan Zone OLM Souissi fait vibrer Rabat au son des stars africaines
4
CAN 2025: Achraf Hakimi honoré par la FIFA à la veille du match d’ouverture
5
L’aéroport Fès-Saïss déploie ses meilleurs services pour accompagner l’élan de la CAN 2025
6
CAN 2025: Bourita, Lekjaa et Motsepe inaugurent une fan zone à la cité universitaire de Rabat
7
Un gain de 119 millions de m³ en trois jours: les dernières pluies font progresser les réserves des barrages
8
Safi, ce n’est pas juste!
Revues de presse

Voir plus