Casablanca: consécration des enfants de la Sûreté nationale lors du 1er Concours de mémorisation et psalmodie du saint Coran

Lors de la cérémonie de remise des prix aux enfants des fonctionnaires de la Sûreté nationale lauréats du 1er Concours national de mémorisation et de psalmodie du saint Coran, le 14 mars 2026.

La finale du 1er Concours national de mémorisation et de psalmodie du saint Coran s’est tenue samedi 14 mars à Casablanca, organisée par la Fondation Mohammed VI pour les œuvres sociales en partenariat avec la préfecture de police. Cette compétition destinée aux enfants et orphelins de la famille de la Sûreté nationale s’est déroulée dans la salle de conférences du Complexe culturel et administratif du ministère des Habous et des Affaires islamiques.

Les finalistes présents lors de cette rencontre n’étaient pas là par hasard. Ils représentaient l’élite issue des sélections régionales préalablement organisées à travers les différentes préfectures de police du Maroc. Répartis en deux catégories principales: la mémorisation intégrale et la qualité de la psalmodie (Tajwid), ces jeunes talents ont démontré une maîtrise technique et une profondeur spirituelle qui ont impressionné les membres du jury, composé d’experts en sciences coraniques.

Lors de la cérémonie de remise des prix aux enfants des fonctionnaires de la Sûreté nationale lauréats du 1er concours national de mémorisation et de psalmodie du Saint Coran.

La cérémonie de remise des prix a été marquée par la présence d’une délégation officielle de haut rang, comprenant des représentants des autorités locales, militaires et sécuritaires, ainsi que des cadres de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN). À cette occasion, des récompenses financières et en nature ont été attribuées aux lauréats pour saluer leurs performances. Un hommage particulier a été rendu aux membres du jury pour leur encadrement et leur impartialité.

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Au-delà de l’aspect compétitif, cette initiative s’inscrit dans la stratégie globale de la DGSN en matière d’action sociale. À travers ce concours, la Fondation vise à accompagner les jeunes générations de la famille de la Sûreté nationale dans leur développement culturel et religieux. L’objectif est double: encourager l’apprentissage du texte sacré et ancrer les valeurs de tolérance et de modération portées par l’Islam dans le cœur des enfants des fonctionnaires de police.