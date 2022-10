© Copyright : DR

Une nouvelle station d’enfouissement des déchets ménagers bientôt opérationnelle à Casablanca? Le projet doit être discuté pour une éventuelle approbation au cours de la prochaine session du Conseil communal de la Ville, le mercredi 19 octobre 2022.

Résultat d'un partenariat entre le ministère de l’Intérieur, le ministère de la Transition énergétique et du développement durable, la Wilaya de la région Casablanca-Settat, la province de Mediouna et le Conseil communal de Casablanca, cette future station d'enfouissement des déchets devra être placée sous la gestion de la Société de développement local (SDL) Casa Baia, qui devrait aussi être en charge de la revalorisation de déchets ménagers, précise le projet de convention entre les différents partenaires, un document que Le360 a pu consulter.

Cette convention intervient dans l'opérationnalisation du Programme national de gestion des déchets ménagers (PNDM), mis en œuvre par le gouvernement pour les collectivités locales.

Ce programme doit également mettre en œuvre une remise à niveau du système de contrôle et de suivi environnementaux, afin de réduire les impacts sociaux et environnementaux dans les investissements et l’exploitation des services de gestion de ces déchets, dont des pratiques d’enfouissement respectueuses de la nature et socialement responsables au niveau des communes soutenues par le PNDM, indique le projet de convention.

Un investissement de plus de 3 milliards de dirhams

Le coût estimatif de ce grand chantier s’élève à 3,148 milliards de dirhams, supportés par l’ensemble des partenaires. Le ministère de la Transition énergétique et du développement durable participe au financement de ce projet à hauteur de 1,457 milliard de dirhams, échelonné sur trois tranches: 361,36 millions de dirhams au titre de l’année 2022, une enveloppe similaire sera versée en 2023 et puis 244,86 millions de dirhams seront versés annuellement entre 2024 et 2026.

Le ministère de l’Intérieur, représenté par la Direction générale des collectivités locales, contribuera à hauteur de 524,7 millions de dirhams échelonnés sur 5 ans durant la période 2022-2026, soit 104,94 millions de dirhams par an.

Le restant du montant global sera assuré par la commune de Casablanca, via l'instauration d'un mode de gestion déléguée, explique le projet de convention.

L'enveloppe budgétaire prévue permettra aussi de financer des études relatives au projet, la création d’une unité de tri des déchets et d'une autre, qui sera consarée au traitement et à la revalorisation des déchets ménagers. Une unité de production de carburant à partir de déchets est également prévue.

Le budget global permettra aussi de financer la création de stations de traitement de déchets liquides ainsi que des travaux de réhabilitation et de fermeture de l’actuelle décharge.

Le Conseil communal de Casablanca s’engage, conformément aux clauses de ce partenariat, à justifier la conformité à la législation marocaine de l’utilisation de l’assiette foncière nécessaire à la réalisation du projet pour éviter tout risque ultérieur, notamment sur le plan juridique, à réaliser une étude de faisabilité du projet, inscrire le projet dans un cadre intercommunal, et à créer des unités de valorisation des déchets, un centre de tri, ainsi que des centres de transformation et une station de traitement des déchets liquides.

Un comité de pilotage de ce projet sera dirigé par le Wali de la région Casablanca-Settat, qui sera chargé, entre autres, de superviser la réalisation des différents chantiers.