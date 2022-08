Sur décision de Nabila Rmili: à Casablanca, gaspiller de l'eau désormais sanctionné

Gaspiller l'eau potable à Casablanca est désormais passible de sanctions. Le Conseil de la ville interdit plusieurs agissements, dont l’arrosage des espaces verts publics et privés, le lavage des véhicules et des engins avec de l’eau potable ou par des jets à haute pression, ainsi que le nettoyage à grande eau des rues, avenues, et trottoirs.

Depuis hier, mercredi 3 août, gaspiller de l’eau potable dans les espaces extérieurs à Casablanca est passible de sanctions. Une décision signée par la maire de la ville, Nabila Rmili, confirme son adjoint Ahmed Afilal Al-Idrissi, interrogé par Le360. «Cette mesure a été prise car la situation de stress hydrique à Casablanca est vraiment alarmante. Les ressources en eau potable disponibles actuellement s’amenuisent au fil des jours et la situation est réellement critique», a souligné celui qui est également le responsable du département de l’hygiène au Conseil de la Ville de Casablanca. Arrosage des espaces verts de Casablanca: exit l'eau potable, mais on achève bien la nappe phréatique Dans un communiqué diffusé ce jeudi 4 août 2022, la commune de Casablanca exhorte donc la population locale à l’utilisation optimale des ressources hydriques, «l’objectif étant de faire face au stress hydrique que connaît le Maroc du fait de la faiblesse des précipitations ayant conduit à une pénurie des retenues des barrages et des nappes phréatiques», précise un communiqué. Dans ce contexte, la Commune de Casablanca a décidé, à partir du 3 août 2022, d’interdire tous les agissements conduisant au gaspillage de l’eau, notamment l’arrosage, en journée, des espaces verts publics et privés, le lavage des véhicules et des engins avec de l’eau potable ou par des jets d’eau à haute pression, ainsi que le nettoyage à grande eau des avenues, rues, espaces publics, zones résidentielles et divers commerces. La commune de Casablanca précise aussi qu’il est interdit d’utiliser des lances anti-incendie pour l'alimentation en eau, et les projections d’eau dans la voie publique.

Par Nisrine Zaoui