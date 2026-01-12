Casablanca admise au Réseau mondial des villes apprenantes de l’UNESCO

La ville de Casablanca a officiellement été admise au Réseau mondial des villes apprenantes de l’UNESCO, une reconnaissance internationale qui salue son engagement en faveur de l’apprentissage tout au long de la vie.

En intégrant ce réseau mondial, Casablanca rejoint des villes engagées dans des politiques innovantes en matière d’éducation, de formation, de culture, d’inclusion sociale et d’emploi, et entend renforcer, dans ce cadre, ses programmes d’éducation non formelle, de formation professionnelle ainsi que la diffusion de la culture et du numérique dans les quartiers.

Pour la maire de Casablanca, Nabila Rmili, cette admission constitue une étape importante pour la ville, confirmant la volonté de faire de l’éducation et de la connaissance «un levier central de développement humain, de cohésion sociale et d’attractivité territoriale». Une vision qui place l’humain au cœur des priorités municipales.

L’intégration au Réseau mondial des villes apprenantes ouvre également la voie à de nouvelles perspectives de coopération internationale. Casablanca pourra échanger des expériences, partager ses bonnes pratiques et bénéficier d’initiatives communes avec d’autres villes, notamment pour améliorer l’accès à l’éducation et développer les compétences des habitants.