Casablanca Finance City renforce son rôle de hub financier africain

Casablanca Finance City affirme sa volonté de positionner Casablanca comme un centre financier et stratégique de référence pour l’intégration économique africaine. «À travers son Africa Tour 2025, organisé récemment, CFC a conduit une délégation à Cotonou, Lomé puis Accra. Cette initiative s’inscrit dans un contexte de recomposition des flux de capitaux sur le continent et de montée en puissance de nouveaux pôles logistiques et économiques», indique le magazine hebdomadaire Challenge. Elle met en évidence des économies engagées dans des réformes structurelles, cherchant à renforcer leur attractivité et leur insertion dans les chaînes de valeur régionales.

Créée en 2010, Casablanca Finance City a progressivement dépassé son rôle initial de centre d’affaires pour devenir un outil structurant de diplomatie économique et d’intégration régionale. Son positionnement géographique, à la jonction de l’Europe, du Maghreb et de l’Afrique subsaharienne, lui confère un avantage compétitif renforcé par la stabilité institutionnelle du Maroc, la qualité de ses infrastructures et la solidité de son système financier. Inscrite dans une vision stratégique de long terme, la place financière casablancaise s’est imposée comme l’un des principaux hubs du continent, attirant des investisseurs internationaux impliqués dans le financement de la transformation économique africaine.

Casablanca Finance City s’inscrit également dans une logique de coopération Sud-Sud, traduisant la volonté du Maroc de partager son expertise financière, juridique et réglementaire afin de soutenir une croissance inclusive. Depuis deux ans, cette orientation se matérialise par une présence accrue sur le terrain africain. Après une première édition organisée en 2024 au Sénégal et en Côte d’Ivoire, l’Africa Tour est revenu en 2025 au Bénin, au Togo et au Ghana, écrit Challenge. L’objectif est de stimuler les échanges intra-africains, de renforcer l’intégration régionale et de favoriser l’émergence de partenariats structurants. Les entreprises participantes, accompagnées par des institutions telles que l’AMDIE, la CDG ou MASEN, ont multiplié les rencontres avec les autorités publiques, les agences d’investissement et les opérateurs économiques locaux afin d’identifier de nouvelles opportunités d’affaires.

Au Bénin, la délégation s’est rendue dans la zone économique spéciale de Glo-Djigbé, illustrant la stratégie d’industrialisation accélérée du pays. Au Togo, les échanges avec l’API-ZF et la visite du Port autonome de Lomé ont mis en avant le potentiel logistique d’un pays reconnu comme l’un des principaux réformateurs de la sous-région. Au Ghana, les présentations du GIPC et de l’AGI ont porté sur les réformes mises en œuvre pour renforcer l’attractivité des investissements, notamment dans des secteurs tels que la fintech, l’énergie et les infrastructures.

Selon une source au sein de Casablanca Finance City citée par Challenge, l’Africa Tour constitue un exemple concret de la manière dont la place financière cherche à connecter les forces économiques africaines tout en accompagnant les acteurs internationaux dans leur expansion sur le continent. L’approche défendue vise à compléter les initiatives régionales existantes en facilitant la circulation des capitaux, des compétences et des innovations entre les différentes zones économiques africaines. Cette deuxième édition a été conçue pour rapprocher la communauté CFC des institutions, agences d’investissement et acteurs locaux de trois économies jugées particulièrement dynamiques, où les réformes engagées et le positionnement géostratégique offrent un environnement favorable au développement des entreprises.

Les spécificités de l’axe Bénin-Togo-Ghana illustrent cette dynamique. Au Bénin, l’agriculture demeure un pilier central de l’économie, tandis que les investissements dans les infrastructures, en particulier autour du port de Cotonou, contribuent à la création d’un corridor logistique stratégique. Le Togo se distingue par ses efforts de digitalisation, le développement de l’agro-industrie et le rôle croissant du Port autonome de Lomé comme hub logistique régional, soutenu par un climat des affaires jugé favorable et une croissance attendue autour de 5%. Au Ghana, la stabilité politique et les réformes budgétaires renforcent son statut de pôle d’investissement régional, avec une croissance projetée à 6,3% et des initiatives publiques visant à stimuler des secteurs comme la fintech, les infrastructures et les énergies renouvelables.

En un peu plus d’une décennie, Casablanca Finance City a renforcé sa notoriété et son attractivité à l’échelle continentale. Elle fédère aujourd’hui une communauté de plus de 200 entreprises, incluant de grands groupes internationaux de la finance, du conseil, de l’assurance et des services aux entreprises, couvrant 115 pays et générant un chiffre d’affaires cumulé de 14 milliards de dirhams. Cette évolution confirme le passage de CFC d’un projet stratégique à un hub financier reconnu en Afrique.

Casablanca Finance City occupe, pour la septième année consécutive, la première place africaine dans le classement du Global Financial Centres Index. Son écosystème regroupe des entreprises issues de plus de 50 pays africains, confirmant son rôle de plateforme régionale pour l’expansion vers l’Afrique subsaharienne. La place financière participe également aux grands rendez-vous internationaux et s’inscrit dans des initiatives liées à l’investissement durable.

Après avoir fait l’objet de critiques sur la lenteur de son déploiement, la stratégie de Casablanca Finance City commence à produire des résultats visibles. Le repositionnement opéré ces dernières années, notamment à travers l’alignement sur les standards ESG, le renforcement des partenariats avec d’autres places financières internationales et l’intégration de l’innovation et de la finance verte, a contribué à améliorer la performance globale du hub. À l’échelle locale, cette dynamique s’est traduite par des initiatives structurantes, comme le partenariat entre CFC Authority et le Conseil de la région Casablanca-Settat, incluant la création de l’Africa Finance Institute au cœur de la place financière.