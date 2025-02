Carburants: les stations-service bientôt tenues de disposer d’un tiers de leurs capacités de stockage

Le ministère de la Transition énergétique prépare un décret pour renforcer les capacités de stockage des stations-service. Le texte serait même déjà finalisé et bientôt publié au bulletin officiel. C’est ce que rapporte Al Akhbar dans son édition du vendredi 14 février.

Selon les informations du quotidien, ce décret encadrera la disponibilité des produits pétroliers liquides et du gaz naturel comprimé. Il oblige les propriétaires de stations-service à maintenir un stock minimal permanent d’un tiers de leurs capacités totales pour le gasoil, l’essence sans plomb et le gaz naturel comprimé. Le texte détaille les procédures de contrôle, les sanctions applicables en cas de non-respect de ces obligations, et définit les responsabilités spécifiques des gérants et des propriétaires de stations-service.

Cependant, ajoute Al Akhbar, la Fédération nationale des commerçants et propriétaires de stations-service au Maroc (FNCPSSM) a déjà émis des réserves sur le déséquilibre entre les obligations imposées aux propriétaires de stations et les avantages accordés aux distributeurs. Elle pointe également des implications économiques et juridiques importantes pour les opérateurs.

Un responsable de la fédération a exprimé des inquiétudes quant aux conséquences du décret sur les stocks de carburant, soulignant des problèmes potentiels sur les plans juridique, économique et opérationnel. Il appelle à une réforme en profondeur pour trouver un équilibre entre l’intérêt public et les droits des investisseurs du secteur. Il met également en avant le fait que l’exigence d’un stock fixe d’un tiers de la capacité totale pour toutes les stations ne prend pas en compte les spécificités de chaque station, notamment leur taille, leur emplacement géographique et la demande locale. Cette obligation pourrait mettre en difficulté les petites et moyennes stations, déjà confrontées à des marges réduites.

La source souligne que ces exigences opérationnelles pourraient avoir des conséquences importantes sur les petites stations-service. L’augmentation du fonds de roulement nécessaire et les coûts accrus de stockage et de maintenance pourraient conduire à la fermeture de nombreuses stations qui ne sont pas en mesure de faire face à ces charges supplémentaires.

Selon le même représentant de la profession, ce décret, qui impose des obligations de stockage uniquement aux stations-service et pas aux distributeurs, est déséquilibré. Il estime que les distributeurs devraient également être tenus responsables de garantir un approvisionnement régulier. Par conséquent, la Fédération demande l’introduction d’engagements clairs pour chacune des parties prenantes, en respectant le principe d’équité dans le partage des responsabilités.

La Fédération propose de revoir le projet de décret pour tenir compte des spécificités de chaque station-service. Elle suggère d’appliquer une proportion variable pour l’obligation de stockage, au lieu d’une proportion fixe, en fonction de la taille de la station et des niveaux de consommation dans sa région.