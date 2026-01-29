Cannabis légal: 109 produits à base de CBD désormais commercialisés

Des extraits de résine de cannabis, l'un des composantes des produits à base de CBD. (K.Essalak/Le360)

À l’occasion d’une journée scientifique consacrée aux usages thérapeutiques du cannabis CBD, organisée ce jeudi 29 janvier par l’Université Mohammed VI des Sciences et de la Santé sous le thème «Applications cliniques et perspectives thérapeutiques au Maroc», le directeur général de l’Agence nationale de réglementation des activités relatives au Cannabis (ANRAC), Mohamed El Guerrouj, a dressé un état des lieux de l’avancement du chantier de réglementation, marqué par la mise sur le marché de plus d’une centaine de produits à base de CBD.

À ce jour, 109 produits à base de cannabis CBD ont été fabriqués, enregistrés et commercialisés au Maroc, a indiqué Mohamed El Guerrouj. Ces produits, développés par des opérateurs nationaux dûment autorisés, comprennent 50 compléments alimentaires et 50 produits cosmétiques, désormais accessibles dans plus de 600 points de vente à travers le Royaume, après leur enregistrement auprès de l’Agence marocaine des médicaments et des produits de santé (AMPS).

«La réussite du chantier de réglementation de l’usage du cannabis licite repose avant tout sur une rigueur scientifique absolue», a souligné le directeur général de l’ANRAC, saluant à cet égard la mobilisation du corps médical et le rôle du Conseil national de l’Ordre des médecins.

«Sous la supervision de ce dernier, un cap historique a été franchi avec la validation des premières recommandations et prescriptions médicales du cannabis CBD», a-t-il indiqué. Celles-ci concernent cinq disciplines médicales. Il s’agit de la médecine interne, de la neurologie, de la dermatologie, de la gériatrie et de la gastroentérologie pédiatrique.

La dynamique est appelée à s’élargir. Les travaux scientifiques en cours portent déjà sur cinq autres spécialités, notamment l’oncologie et la psychiatrie, et devraient être consolidés à l’issue des échanges scientifiques de cette journée. En parallèle, les industriels et opérateurs du secteur continuent de s’investir «avec l’engagement et la rigueur requises», selon Mohamed El Guerrouj, tandis que l’ANRAC mise sur l’implication de la communauté médicale pour diversifier les usages thérapeutiques du cannabis licite.