Société

Cannabis légal: 109 produits à base de CBD désormais commercialisés

Des extraits de résine de cannabis, l'un des composantes des produits à base de CBD. (K.Essalak/Le360)

Pas moins de 109 compléments alimentaires et produits cosmétiques à base de cannabis CBD sont aujourd’hui accessibles dans plus de 600 points de vente au Maroc, selon le directeur général de l’ANRAC, Mohamed El Guerrouj.

Par Hajar Kharroubi
Le 29/01/2026 à 09h45

À l’occasion d’une journée scientifique consacrée aux usages thérapeutiques du cannabis CBD, organisée ce jeudi 29 janvier par l’Université Mohammed VI des Sciences et de la Santé sous le thème «Applications cliniques et perspectives thérapeutiques au Maroc», le directeur général de l’Agence nationale de réglementation des activités relatives au Cannabis (ANRAC), Mohamed El Guerrouj, a dressé un état des lieux de l’avancement du chantier de réglementation, marqué par la mise sur le marché de plus d’une centaine de produits à base de CBD.

À ce jour, 109 produits à base de cannabis CBD ont été fabriqués, enregistrés et commercialisés au Maroc, a indiqué Mohamed El Guerrouj. Ces produits, développés par des opérateurs nationaux dûment autorisés, comprennent 50 compléments alimentaires et 50 produits cosmétiques, désormais accessibles dans plus de 600 points de vente à travers le Royaume, après leur enregistrement auprès de l’Agence marocaine des médicaments et des produits de santé (AMPS).

Lire aussi : Cannabis légal. Du chocolat et des infusions à base de CBD bientôt sur le marché

«La réussite du chantier de réglementation de l’usage du cannabis licite repose avant tout sur une rigueur scientifique absolue», a souligné le directeur général de l’ANRAC, saluant à cet égard la mobilisation du corps médical et le rôle du Conseil national de l’Ordre des médecins.

«Sous la supervision de ce dernier, un cap historique a été franchi avec la validation des premières recommandations et prescriptions médicales du cannabis CBD», a-t-il indiqué. Celles-ci concernent cinq disciplines médicales. Il s’agit de la médecine interne, de la neurologie, de la dermatologie, de la gériatrie et de la gastroentérologie pédiatrique.

La dynamique est appelée à s’élargir. Les travaux scientifiques en cours portent déjà sur cinq autres spécialités, notamment l’oncologie et la psychiatrie, et devraient être consolidés à l’issue des échanges scientifiques de cette journée. En parallèle, les industriels et opérateurs du secteur continuent de s’investir «avec l’engagement et la rigueur requises», selon Mohamed El Guerrouj, tandis que l’ANRAC mise sur l’implication de la communauté médicale pour diversifier les usages thérapeutiques du cannabis licite.

Par Hajar Kharroubi
Le 29/01/2026 à 09h45
#CBD#cannabis#ANRAC

LEs contenus liés

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

L’ANRAC met la qualité au cœur de la régulation du cannabis

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Régulation du cannabis: un bilan encourageant dévoilé par le ministre Laftit

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Le cannabis médical en plein essor

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Cannabis à usage thérapeutique: pourquoi le Maroc doit se positionner rapidement, selon Redouane Rabii

Articles les plus lus

1
Quand l’Algérie regrette Bouteflika: anatomie d’une nostalgie née des esbroufes de Tebboune
2
Finale de la CAN: une décision disciplinaire de la CAF clémente avec le Sénégal, sévère et controversée pour le Maroc
3
Ksar El Kébir: plan d’urgence activé face à la montée des eaux de l’oued Loukkos
4
Le Roi préside une réunion de travail consacrée au nouveau complexe portuaire et industriel de Nador West Med
5
Pourquoi les transferts d’eau entre les bassins hydrauliques gagnent en importance
6
Ce chiffre qui nous obsède…
7
Scandale de Ghar Djebilet: Djelloul Slama, l’expert algérien qui en savait trop, enlevé par le régime
8
Barrages: les retenues dépassent 9 milliards de m³, le taux de remplissage frôle 54%
Revues de presse

Voir plus