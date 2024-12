Cancer de la prostate: 2.000 décès chaque année au Maroc

Le cancer de la prostate touche 5.000 hommes et cause 2.000 décès chaque année au Maroc.. DR

Le Maroc enregistre 5 000 cas de cancer de la prostate par an, soit 16 % des différents cancers touchant les hommes, occupant ainsi la deuxième place après le cancer des poumons, avec 2 000 décès annuels. Ces chiffres ont été communiqués lors d’une visioconférence organisée par l’Association «Dar Zhor», qui accompagne les malades atteints de cancer, rapporte Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du mardi 3 décembre.

Dans son intervention, le professeur d’oncologie à la Faculté de médecine de Fès, Naoufal Mellas, a révélé des données préoccupantes sur la propagation du cancer de la prostate chez les hommes et la faiblesse du diagnostic précoce de cette maladie.

«Les données indiquent que la moitié des cas sont dépistés à des stades avancés de la maladie, réduisant ainsi les chances de guérison», précise Mellas. Le professeur prévoit une forte augmentation de cette maladie au cours des dix prochaines années, pouvant atteindre 10 000 cas par an, égalant ainsi le nombre de malades touchés par le cancer des poumons. Il souligne, par ailleurs, que le dépistage précoce constitue un élément crucial dans la lutte contre le cancer de la prostate, d’autant que ses symptômes n’apparaissent pas au début de la maladie, relaie Al Ahdath Al Maghribia.

C’est pour cette raison qu’il encourage les hommes à effectuer un «examen clinique chez le médecin, qui pourra diagnostiquer la maladie facilement et à faible coût». Il a rappelé que la tumeur maligne de la prostate est l’un des cancers les plus répandus chez les hommes de plus de 60 ans. De plus, ses symptômes, comme les difficultés à uriner et la présence de sang dans les urines, n’apparaissent qu’à un stade avancé de la maladie.

Les spécialistes notent cependant que le traitement du cancer de la prostate connaît une évolution fulgurante, avec des progrès remarquables en matière de diversification, de techniques et d’efficacité.