CAN 2025: les Lions de l’Atlas attendus pour réaliser le rêve de tout un peuple

Les projecteurs de tout un peuple seront braqués, ce dimanche 18 janvier à partir de 20 heures, sur le complexe Moulay Abdellah de Rabat où le Maroc affrontera le Sénégal en finale de cette Coupe d’Afrique des Nations 2025 (CAN).

«Motivés, mentalement forts et optimistes, les Lions de l’Atlas aspirent à remporter le titre -la deuxième étoile pour le Maroc, 50 ans après son unique victoire en Coupe d’Afrique-, et le dédier à leur Roi et leurs supporters, confirmant l’élan du football national pendant les dernières années, notamment au Mondial du Qatar, où ils ont impressionné tout le monde en se qualifiant en demi-finale», écrit le quotidien Assabah dans son édition du week-end des 17 et 18 janvier.

Cette rencontre capitale se jouera devant les supporters des Lions de l’Atlas. Forts de leur expérience acquise depuis le Mondial, les Marocains affichent un niveau en constante progression grâce aux ajustements tactiques opérés tout au long de cette CAN.

Le sélectionneur national Walid Regragui compte sur la valeur et l’expertise de ses joueurs qui évoluent dans de grandes équipes européennes. Ils l’ont d’ailleurs démontré, notamment pendant les deux dernières rencontres contre le Nigéria et le Cameroun, souligne le quotidien.

Cette finale, poursuit le quotidien, se jouera à guichets fermés au complexe Moulay Abdellah de Rabat. Toutefois, «les billets de la finale Sénégal-Maroc continuent de s’envoler au marché noir, passant de 150 à 20.000 dirhams».

Organisée d’une manière hautement professionnelle par les autorités compétentes marocaines du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, cette CAN 2025 désignera le successeur de la Côte d’Ivoire, sacrée à domicile lors de la dernière édition.