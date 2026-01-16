Société

CAN 2025: les Lions de l’Atlas attendus pour réaliser le rêve de tout un peuple

Les Lions de l'Atlas. AFP or licensors

Revue de presseLes Lions de l’Atlas aspirent, ce dimanche, à remporter le titre et le dédier à leur Roi et leurs supporters, écrit le quotidien Assabah, dont est tirée cette revue de presse.

Par La Rédaction
Le 16/01/2026 à 20h52

Les projecteurs de tout un peuple seront braqués, ce dimanche 18 janvier à partir de 20 heures, sur le complexe Moulay Abdellah de Rabat où le Maroc affrontera le Sénégal en finale de cette Coupe d’Afrique des Nations 2025 (CAN).

«Motivés, mentalement forts et optimistes, les Lions de l’Atlas aspirent à remporter le titre -la deuxième étoile pour le Maroc, 50 ans après son unique victoire en Coupe d’Afrique-, et le dédier à leur Roi et leurs supporters, confirmant l’élan du football national pendant les dernières années, notamment au Mondial du Qatar, où ils ont impressionné tout le monde en se qualifiant en demi-finale», écrit le quotidien Assabah dans son édition du week-end des 17 et 18 janvier.

Cette rencontre capitale se jouera devant les supporters des Lions de l’Atlas. Forts de leur expérience acquise depuis le Mondial, les Marocains affichent un niveau en constante progression grâce aux ajustements tactiques opérés tout au long de cette CAN.

Le sélectionneur national Walid Regragui compte sur la valeur et l’expertise de ses joueurs qui évoluent dans de grandes équipes européennes. Ils l’ont d’ailleurs démontré, notamment pendant les deux dernières rencontres contre le Nigéria et le Cameroun, souligne le quotidien.

Cette finale, poursuit le quotidien, se jouera à guichets fermés au complexe Moulay Abdellah de Rabat. Toutefois, «les billets de la finale Sénégal-Maroc continuent de s’envoler au marché noir, passant de 150 à 20.000 dirhams».

Organisée d’une manière hautement professionnelle par les autorités compétentes marocaines du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, cette CAN 2025 désignera le successeur de la Côte d’Ivoire, sacrée à domicile lors de la dernière édition.

Par La Rédaction
Le 16/01/2026 à 20h52
#CAN 2025#Lions de l'Atlas#Finale

LEs contenus liés

Sports

CAN 2025: historique, statistiques et enjeux de la finale Maroc-Sénégal

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Finale de la CAN. Education nationale: report de l’examen unifié et des devoirs de contrôle continu

Sports

«Le public marocain est bien plus qu’un 12e homme»: Éric Chelle, coach du Nigéria, met en garde le Sénégal avant la finale de la CAN

Sports

CAN 2025: la CAF dévoile le ballon spécial de la finale entre le Maroc et le Sénégal

Articles les plus lus

1
Noufissa Kessar nouvelle présidente-directrice générale d’Al Mada
2
Plus grand barrage du Royaume et troisième en Afrique, Al Wahda frôle 60% de remplissage et dépasse les 2 milliards de m³
3
Affaire Christophe Gleizes: plier ou subir une éjection du Mondial 2026, l’Algérie a (déjà) choisi
4
Victoire du Maroc face au Nigeria: Casablanca déjà tournée vers la finale
5
Oued El Makhazine, le plus grand barrage du nord du Maroc atteint 100% de remplissage
6
Fact-Checking. Suspension des visas américains pour les Marocains: ce qu’il en est réellement
7
CAN 2025: liesse populaire à Rabat après la qualification du Maroc en finale
8
Barrage Al Massira: un faible taux de remplissage, mais des volumes conséquents et une méga-structure qui reprend vie
Revues de presse

Voir plus