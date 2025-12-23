CAN 2025: déploiement de motocyclistes des forces spéciales pour renforcer le dispositif sécuritaire

Le pôle regroupant la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) et la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST) a procédé au déploiement de brigades de motocyclistes relevant des forces spéciales, dans le cadre du dispositif sécuritaire dédié à l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations de football, que le Maroc accueille depuis le dimanche 21 décembre 2025.

Ces unités mobiles ont été dotées de motos à forte puissance, arborant l’identité visuelle propre aux forces spéciales, leur permettant d’assurer des déplacements rapides dans diverses situations sécuritaires et d’intervenir de manière urgente afin de garantir une réponse immédiate et efficace.

Les brigades ainsi déployées, équipées de motos de dernière génération, se sont positionnées dans plusieurs zones urbaines, dans le but de renforcer la couverture sécuritaire liée aux compétitions de la CAN et d’assurer la sécurité des participants, des délégations et du public.