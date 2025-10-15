Caméras découvertes dans les sanitaires d’une administration publique: la ministre El Mansouri agit et ordonne des mesures correctives

Fatima Ezzahra El Mansouri, ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville.

Dans un communiqué diffusé ce mercredi 15 octobre, le bureau syndical de l’Union nationale du travail du Maroc (UNTM) a salué «la réaction rapide et positive de Madame la ministre, qui a suivi de près ce dossier dans le souci de faire respecter la loi et de protéger la dignité des fonctionnaires dans l’ensemble des locaux du ministère».

Le communiqué précise que la caméra en question était installée sur le mur d’un couloir donnant sur la porte des toilettes, et non à l’intérieur de celles-ci.

«Comme indiqué dans notre précédent communiqué, cette installation ne respectait pas les lois en vigueur. Le problème a été signalé et traité dans un esprit constructif. Il a été immédiatement résolu et certaines caméras ont déjà été retirées», ajoute le bureau syndical.