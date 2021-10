© Copyright : Wikipédia

Brussels Airlines vient de dévoiler son offre de vacances pour l’été 2022. Parmi les destinations qui seront desservies par la compagnie aérienne belge: Marrakech, Nador et Tanger.

Dans un communiqué diffusé hier, mercredi 6 octobre 2021, Brussel Airlines annonce qu’elle prévoit, pour l’été 2022, un large éventail de choix pour les voyageurs de loisirs suite à la demande de vacances ensoleillées. Les voyageurs désirant se rendre à Marrakech, à Nador et à Tanger ou à Bruxelles pourront désormais réserver leurs billets.

"Après le lancement réussi des lignes reliant Tanger et Nador à Bruxelles en été 2021, Brussels Airlines ajoutera à nouveau ces deux destinations, ainsi que Marrakech, à son programme estival de 2022", indique la compagnie aérienne belge dans le même communiqué.

Alors que pendant vingt mois, avec la crise sanitaire, le processus de réservation était dominé par des réservations de dernière minute, Brussels Airlines enregistre depuis peu une augmentation des réservations pour les vacances de printemps et pour les prochaines vacances scolaires.

Pour la compagnie aérienne belge, il s’agit d’un signe "très positif", qui montre que les clients voient également la lumière au bout du tunnel et qu’ils commencent à planifier leurs vacances de 2022.

En 2019, la compagnie aérienne avait transporté plus de 10 millions de passagers vers, depuis et via Brussels Airport, un nombre qui a fondu comme neige au soleil en 2020, en raison de la pandémie du Covid-19.