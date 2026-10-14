Société

Bouskoura: le Centre Universitaire de Santé Mentale et de Bien-être l’Eucalyptus célèbre ses 3 ans

Le Centre Universitaire de Santé Mentale et de Bien-être l’Eucalyptus fête ses 3 ans à Bouskoura. (A.Gadrouz/Le360)

Par La Rédaction
Le 14/10/2026 à 13h15

VidéoÀ l’occasion de la Journée mondiale de la santé mentale, le Centre Universitaire de Santé Mentale et de Bien-être l’Eucalyptus fête 3 ans d’engagement et de prise en charge.

À l’occasion de la Journée mondiale de la santé mentale, le Centre Universitaire de Santé Mentale et de Bien-être l’Eucalyptus célèbre le troisième anniversaire de son ouverture. Depuis trois ans, l’établissement œuvre au quotidien pour préserver l’équilibre psychologique et promouvoir le bien-être de ses patients.

Afin de marquer cet événement, le centre a organisé une journée d’échanges et de bilan au sein de ses locaux.

La cérémonie a été inaugurée par le mot d’ouverture de la directrice médicale du centre, professeur Roukaya Benjelloun. La rencontre a donné la parole aux patients et à leurs familles, à travers des témoignages touchants, illustrant le parcours de soin et l’accompagnement humain dispensé par le centre.

Cet anniversaire est également l’opportunité de dresser la rétrospective de trois années d’existence, de célébrer ses accomplissements et d’évaluer ses efforts continus en matière de prise en charge de la santé mentale.

Le Centre Universitaire de Santé Mentale et de Bien-être l’Eucalyptus réaffirme son engagement à offrir une prise en charge globale et personnalisée au service de la collectivité.

Par La Rédaction
Le 14/10/2026 à 13h15
#Santé mentale#Bouskoura#Maroc#journée mondiale de la santé mentale#Bien-être

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