Biscuits contaminés à la drogue: l’ONSSA rassure

Selon l'ONSSA, les biscuits contaminés n’auraient pas été importés au Maroc, et ne devraient donc pas y être commercialisés.. DR

L’affaire fait grand bruit en Europe, et plus particulièrement en Espagne, et elle rattrape le Maroc. La contamination de biscuits français par de la drogue, révélée par l’Agence espagnole de contrôle sanitaire, a fait réagir ici dans le Royaume, après que des voix se soient élevées pour dénoncer la commercialisation sur le marché national des biscuits contaminés.

Dans leurs éditions du mercredi 26 juillet, Al Ahdath Al Maghribia et Al Akhbar rapportent que l’Office national de Sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) a fini par réagir à la polémique en rassurant quant à la présence des produits en question au Maroc. En effet, il semble que les biscuits contaminés n’auraient pas été importés au Maroc, et ne devraient donc pas y être commercialisés.

Comme l’explique Al Ahdath Al Maghribia, les biscuits incriminés contiennent des morceaux de chocolat fabriqué avec une substance dangereuse pour la santé et le système nerveux. La même source assure que les produits concernés n’ont pas pu entrer au Maroc, et que les services sanitaires ont mis en place un dispositif de contrôle strict qui empêche l’importation de tout produit non-conforme d’un point de vue sanitaire. Malgré cela, les services concernés ont pris des mesures préventives ciblant particulièrement les biscuits soupçonnés d’être contaminés.

Pour sa part, Al Akhbar rappelle que l’Agence espagnole de sécurité sanitaire avait émis une alerte sur la commercialisation de ces biscuits sur les étals des grandes surfaces au Maroc, tout en procédant à leur retrait du marché local.

L’affaire a tellement pris de l’ampleur qu’une députée du PAM a saisi le ministre de l’Agriculture à travers une question écrite où elle appelle à l’interdiction de la commercialisation des biscuits de la marque française concernée au Maroc. Elle a fait remarquer au ministre que ce produit continue d’être vendu dans les grandes surfaces, au moment où les autorités espagnoles ont procédé à son retrait des marchés. La députée a également adressé un message aux consommateurs qui avaient déjà acquis des quantités de ces biscuits de s’en débarrasser, au risque d’être contaminés.

Al Ahdath Al Maghribia précise, par ailleurs, que la sortie de la députée du PAM a poussé les services de l’ONSSA à publier un communiqué dans lequel ils rassurent quant à la qualité des produits de la marque française commercialisée au Maroc, au regard de toutes les mesures prises pour éviter l’importation dans le Royaume de tout produit pouvant nuire à la santé des Marocains.