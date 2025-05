Billets d’avion: des sociétés fictives arnaquent à tour de bras sur le Net

Des sociétés fictives actives sur Internet et de fausses agences de voyage en ligne ont escroqué de nombreux Marocains, aussi bien à l’intérieur du pays que parmi les Marocains résidant à l’étranger (MRE), souhaitant voyager en Asie ou en Europe.

La manœuvre de ces fraudeurs consistait à proposer à leurs victimes des billets d’avion au meilleur prix et des réservations d’hôtels à des tarifs attractifs, en plus d’autres services.

Dès que les vacanciers intéressés tombent dans le piège et procèdent au paiement pour réserver le pack de l’arnaque, les fraudeurs disparaissent dans la nature de la Toile, fait remarquer Assabah dans son édition du week-end des 10 et 11 mai.

Parmi ces packs d’arnaque, explique le quotidien, «des fraudeurs ont proposé un voyage aller-retour à Bangkok, en Thaïlande, à 5 000 dirhams, alors que le prix réel dépasse les 10 000 dirhams». De même, «des formules de voyage à Shanghai, en Chine, ont été proposées à 6 000 dirhams, alors que ce périple touristique coûte environ 11 300 dirhams».

Les destinations de Paris, Madrid ou encore la Suisse ont également été mises en avant à des prix imbattables, descendant jusqu’à quelques dizaines de dirhams, ce qui a attiré de nombreux vacanciers pensant profiter d’une opportunité exceptionnelle, indiquent les mêmes sources.

Le lot des victimes, poursuit le quotidien, comprend des médecins, des ingénieurs, des étudiants et d’autres personnes induites en erreur et trompées par des annonces alléchantes sur les réseaux sociaux et des sites bien conçus, avec des contenus attrayants.

Dans une déclaration au quotidien, une victime ayant préféré garder l’anonymat a révélé qu’une société fictive, se faisant passer pour une agence de voyage sans aucune autorisation, a dupé tout un groupe. Celui-ci a fini par découvrir que la société en question opérait en réalité dans le domaine de la publicité et n’avait aucun lien avec le secteur du voyage et du tourisme. Les victimes, ajoute Assabah sur la base de la même déclaration, appellent les autorités compétentes à sanctionner les usurpateurs qui se font passer pour des responsables d’agences de voyage, et à renforcer le contrôle sur les activités de ce secteur.